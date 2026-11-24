Cinquant’anni di tutela ambientale, crescita del territorio e impegno per la valorizzazione di un patrimonio naturale che attraversa diverse comunità della Brianza e dell’area metropolitana milanese. Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea si prepara a festeggiare il traguardo dei 50 anni dalla sua istituzione, avvenuta nel 1976. Una ricorrenza importante che sarà celebrata domenica 13 dicembre con una mattinata di incontri, testimonianze e ricordi nella sede del Parco, in via della Polveriera 2 a Solaro.

L’appuntamento prenderà il via alle 10.30 con il saluto istituzionale e l’apertura dei lavori, affidati a Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia. Sarà l’occasione per ripercorrere mezzo secolo di storia di un’area protetta che, nel tempo, ha ampliato il proprio ruolo e la propria presenza, diventando un elemento importante per la tutela ambientale e la connessione tra natura e centri abitati.

Dalle origini alle prime sfide per la tutela delle Groane

La celebrazione sarà anche l’occasione per presentare il libro “Un ponte tra natura e città”, realizzato proprio per raccontare i primi cinquant’anni del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il volume accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso le diverse fasi che hanno caratterizzato la storia dell’area protetta, dando voce a chi ha contribuito alla sua nascita e al suo sviluppo.

Il primo approfondimento sarà dedicato a “Le origini del Parco“, con l’intervento di Renato Colombo e Antonio Silva, protagonisti della stagione amministrativa della seconda metà degli anni Settanta. Il loro racconto ripercorrerà il contesto nel quale maturò l’esigenza di tutelare le Groane e le ragioni ambientali, territoriali e istituzionali che portarono alla nascita del Parco. Una testimonianza diretta di una fase in cui si cominciò a costruire una nuova visione del territorio e della necessità di proteggerne il patrimonio naturale.

Cinquant’anni di crescita e trasformazioni

Dalle prime intuizioni alla costruzione di un’area protetta strutturata, il secondo capitolo della mattinata sarà dedicato a “Costruire il Parco”, con Fabio S. Lopez Nunes, direttore storico del Parco nel periodo 1980-2005. Il suo intervento ripercorrerà gli anni del consolidamento dell’ente, la crescita della sua presenza sul territorio e l’evoluzione del rapporto con le comunità e le amministrazioni locali.

Un percorso che nel tempo ha portato anche all’ampliamento dell’area protetta, come racconterà Luca Frezzini, direttore dell’allora PLIS Brughiera Briantea, nell’intervento “Un Parco che cresce: dalle Groane alla Brughiera Briantea“. Al centro della testimonianza ci sarà il passaggio verso una visione territoriale più ampia e condivisa, capace di mettere in relazione aree naturali, amministrazioni e comunità.

Lo sguardo rivolto ai prossimi cinquant’anni

La celebrazione non sarà soltanto un momento per guardare al passato. Una parte dell’incontro sarà infatti dedicata alle prospettive future, con l’intervento “Guardare avanti: il Parco dei prossimi cinquant’anni”, affidato a Claudio Meroni, presidente del Parco.

Le nuove sfide e gli obiettivi per il futuro riguardano la conservazione e il rafforzamento del patrimonio costruito nei primi cinquant’anni, ma anche la capacità di continuare a fare dell’area protetta un ponte tra natura e città, mettendo in connessione territori, comunità e generazioni.

A condurre e moderare la mattinata saranno Antonella Ferrario e Patrizia Marzorati, consigliere del Parco. La ricorrenza sarà inoltre accompagnata da testimonianze, ricordi e riconoscimenti dedicati ai volontari che nel corso degli anni hanno contribuito alle attività e alla vita dell’area protetta.

La mattinata celebrativa si concluderà alle 12.30 con la benedizione natalizia impartita da monsignor Giovanni Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano.