Dopo i genitori, il Patto Digitale di Malnate chiama a raccolta i nonni. Sabato 21 novembre, alle 16, al Centro Ricreativo Culturale Lena Lazzari di via Marconi, è in programma “Cercasi nonni!”, un appuntamento dedicato al rapporto tra bambini e tecnologia con la pedagogista Elena Crestani, volontaria di Anemos Italia odv. L’incontro, dal titolo “Capire i linguaggi di oggi per guidare i più piccoli di domani: consigli pratici e spunti per una tecnologia a misura di famiglia”, punta a offrire strumenti concreti per gestire schermi e dispositivi in ambito domestico.

Il percorso del Patto Digitale di Malnate

L’iniziativa rientra nelle attività del Patto Digitale, nato all’interno del Patto Educativo di Comunità cittadino. Il progetto ha preso forma nel 2025 grazie a un questionario anonimo rivolto alle famiglie di tutte le scuole del territorio, che ha permesso di raccogliere dati sull’età in cui i bambini ricevono il primo smartphone e sul tempo trascorso ogni giorno davanti agli schermi.

A quella prima indagine sono seguiti tre incontri di confronto tra genitori, divisi per fasce d’età, con la partecipazione anche dei pediatri locali. Da quel percorso sono nate le regole condivise, sottoscritte ufficialmente dalla comunità lo scorso 14 maggio.

Le regole condivise dalle famiglie

Il documento fissa alcuni impegni precisi per le famiglie aderenti: la consegna del primo smartphone personale solo dopo il compimento dei 13 anni e il divieto di utilizzo autonomo di social network e WhatsApp prima dei 14 anni.

Sono inoltre previsti momenti della giornata completamente liberi da smartphone e tablet, a partire dai pasti, dalla sera e dalla notte, con l’impegno a tenere i dispositivi fuori dalla camera da letto. Le regole riguardano anche gli adulti, chiamati a dare il buon esempio limitando l’uso del telefono nei momenti condivisi.

Il ruolo educativo dei nonni

Il coinvolgimento delle figure familiari più ampie è previsto dal Patto stesso, che impegna i sottoscrittori a promuovere momenti formativi “per genitori e anche nonni”. La stessa direzione era stata tracciata dalla sindaca Nadia Cannito nella lettera inviata a ottobre al Prefetto di Varese, con l’obiettivo di estendere l’alleanza educativa a nonni e zii.

«I nonni sono spesso quelli che vanno a prendere i bambini a scuola e li tengono il pomeriggio – spiega Carola Botta, assessora – Se a casa loro valgono regole diverse da quelle di mamma e papà, i bambini se ne accorgono subito. Sabato i nonni troveranno consigli pratici per orientarsi tra tablet, giochi e app, e potranno conoscere le regole che le famiglie di Malnate hanno scelto insieme, perché il messaggio sia lo stesso in tutte le case in cui un bambino cresce».

Una rete locale e nazionale

Malnate figura tra i Comuni che il 6 febbraio 2026 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Patti digitali di Comunità” promosso dalla Prefettura di Varese. Il progetto cittadino aderisce inoltre alla rete nazionale dei Patti Digitali, coordinata scientificamente dall’Università di Milano-Bicocca: ad oggi conta 20 realtà firmatarie e ha già raccolto 305 adesioni.