Il Pd torna sull’ospedale Bellini: incontro pubblico dopo il trasferimento del Punto di primo intervento
Giovedì 26 novembre alla Fondazione Casolo la serata promossa sul futuro dei servizi sanitari cittadini dopo la trasformazione del Punto di Primo Intervento in Ospedale di Comunità
Dopo aver sostenuto apertamente la raccolta firme promossa in estate e dopo gli interventi nel consiglio comunale aperto dedicato all’ospedale Bellini, il Partito Democratico di Somma Lombardo torna a parlare del futuro della sanità cittadina con un incontro pubblico dal titolo La chiusura del Primo Intervento: cosa resta a Somma?.
L’appuntamento è in programma giovedì 26 novembre alle 21 alla Fondazione Casolo, in via Risorgimento. L’iniziativa vuole continuare a tenere accesa l’attenzione sul tema nonostante ormai la trasformazione del Punto di primo intervento del Bellini nel nuovo ambulatorio territoriale presente nella Casa di Comunità in via Fuser si sia formalizzata già lo scorso 10 agosto: un cambiamento, quello concretizzatosi nel giorno di San Lorenzo, che comunque continua a tener banco in città, e sul quale il Pd ha espresso, da subito e sempre, una posizione critica.
Secondo il Partito Democratico, la riorganizzazione dell’ormai ex Punto di Primo Intervento (che per Asst Valle Olona è stato considerato dai cittadini come un punto di Pronto soccorso impropriamente per anni) rappresenta infatti un ridimensionamento dell’offerta sanitaria cittadina da non sottovalutare. A intervenire nella sera pubblica saranno il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, il segretario cittadino Xhuljano Banaj, l’ex sindaco Stefano Bellaria e Loredana Bonelli, componente del direttivo del Partito Democratico di Somma Lombardo.
Questo il commento del Pd sommese nell’annunciare la serata: «Fino a pochi mesi fa, per tutte quelle urgenze quotidiane c’era un punto di riferimento chiaro dentro il nostro ospedale: il Punto di Primo Intervento del Bellini. Un presidio di prossimità fondamentale, che garantiva una risposta rapida ai sommesi senza costringere tutti a riversarsi sul Pronto Soccorso di Gallarate. Oggi quel servizio ospedaliero non c’è più, sostituito da un ambulatorio fuori dall’ospedale. Ci dicono che per i cittadini non cambia nulla, ma la domanda che tutta la città si fa è una sola: cosa resta davvero a Somma? Noi del Partito Democratico di Somma Lombardo vogliamo fare chiarezza a viso aperto insieme alla comunità, lontano dagli slogan e guardando alla realtà dei servizi sul territorio».
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