Una rete di 458 chilometri di percorsi ciclopedonali, suddivisi in dieci grandi dorsali che attraversano la provincia di Varese. Di questi, 209 chilometri sono già stati realizzati, mentre altri 249 restano da completare. Un progetto che punta a collegare 102 dei 138 Comuni del Varesotto e che richiederà investimenti stimati tra 111 e 148 milioni di euro per essere portato a termine.

Galleria fotografica La pista ciclabile dai Mulini di Gurone a Castiglione Olona 4 di 29

Sono i numeri principali del Piano strategico della mobilità ciclistica provinciale (PSMC), documento portato all’attenzione del Consiglio provinciale del 17 novembre, per definire il futuro della mobilità in bicicletta e a piedi sul territorio.

Il Piano, che deriva dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), non si limita a individuare nuove piste ciclabili, ma definisce una strategia complessiva per trasformare la bicicletta in un mezzo di trasporto utilizzabile quotidianamente, oltre che per il turismo, lo sport e il tempo libero.

Le dieci dorsali ciclopedonali: dal Ticino al Lago Maggiore

Il cuore infrastrutturale del progetto è costituito da dieci dorsali provinciali, sulle quali concentrare le risorse destinate al completamento e al miglioramento della rete.

La situazione attuale è molto differenziata: alcuni itinerari sono quasi completamente realizzati, mentre altri si trovano ancora in una fase prevalentemente di pianificazione.

1. Dorsale del Fiume Olona – 70 chilometri

Il percorso interessa l’asse della Valle Olona, con collegamenti da Castellanza verso Induno Olona e diramazioni in direzione di Azzate, Cantello e Gaggiolo.

Attualmente risulta realizzato il 53% della dorsale, mentre il restante 47% è ancora da pianificare.

Si tratta di uno dei collegamenti più importanti per la mobilità quotidiana, perché attraversa un territorio densamente abitato e caratterizzato da numerosi insediamenti produttivi.

2. Dorsale del Fiume Ticino – 22 chilometri

Si sviluppa tra Lonate Pozzolo e Sesto Calende, lungo l’area del Ticino.

È il collegamento con il grado di completamento più elevato tra quelli indicati dal Piano: il 93% risulta già esistente, mentre soltanto il 7% rimane da pianificare.

Per questa dorsale, quindi, il lavoro si concentra soprattutto sul completamento dei tratti mancanti e sulla continuità del percorso.

3. Dorsale dei Laghi Varesini – 88 chilometri

È la dorsale più lunga dell’intero sistema provinciale e interessa i laghi di Varese, Comabbio, Biandronno e Monate.

Attualmente il 62% del tracciato è realizzato, il 7% è progettato e il 31% resta da pianificare.

Il suo completamento è strategico sia per gli spostamenti tra i centri abitati sia per la valorizzazione turistica delle aree lacustri.

4. Dorsale del Lago Maggiore – 66 chilometri

Collega Sesto Calende a Tronzano, seguendo la sponda lombarda del Lago Maggiore.

È uno dei percorsi che richiederanno gli interventi più consistenti: soltanto il 5% risulta attualmente realizzato, il 14% è progettato e ben l’81% deve ancora essere pianificato.

Il dato evidenzia la distanza tra l’obiettivo di creare un collegamento ciclabile continuo lungo il lago e la situazione fotografata dal Piano.

5. Dorsale Malpensa-Saronnese – 54 chilometri

Il tracciato interessa il collegamento tra Caronno Pertusella e Somma Lombardo, attraversando l’area meridionale della provincia e il territorio collegato all’aeroporto di Malpensa.

Anche in questo caso la realizzazione è ancora limitata: l’11% della dorsale è esistente, mentre l’89% è da pianificare.

Il percorso assume particolare importanza per i collegamenti tra i centri urbani, le attività economiche e i nodi del trasporto pubblico.

6. Dorsale del Piambello – 56 chilometri

Interessa il territorio compreso tra Induno Olona, Porto Ceresio, Cantello, Cassano Valcuvia e Lavena Ponte Tresa.

Il 60% della dorsale risulta già realizzato, il 4% è progettato e il restante 36% è da pianificare.

L’itinerario punta a migliorare la connessione ciclopedonale nella parte settentrionale della provincia e nelle aree di collegamento verso il confine svizzero.

7. Dorsale del Sempione – 25 chilometri

Collega Castellanza a Sesto Calende, lungo uno degli assi territoriali più importanti della provincia.

Attualmente il 25% è realizzato, mentre il restante 75% è ancora da pianificare.

Il completamento di questa dorsale contribuirebbe a costruire una continuità ciclopedonale tra diversi centri abitati e poli di attività.

8. Dorsale del Torrente Lura – 9 chilometri

Il percorso interessa il collegamento tra Caronno Pertusella e Saronno.

È una delle dorsali più brevi e presenta uno stato di avanzamento elevato: il Piano indica l’89% come esistente e l’11% come progettato.

9. Dorsale delle Valli del Verbano – 50 chilometri

Collega Luino a Laveno Mombello e Gavirate, interessando una parte significativa del territorio dell’Alto Varesotto.

Il 59% risulta esistente, il 32% è progettato e soltanto il 9% rimane da pianificare.

È uno dei percorsi con la quota più elevata di tratti già progettati, un elemento importante per valutare le possibilità di avanzamento degli interventi.

10. Dorsale della Varesina – 18 chilometri

Il collegamento interessa l’asse tra Vedano Olona e Saronno.

Attualmente il 52% è realizzato, il 13% è progettato e il 35% rimane da pianificare.

Il percorso si inserisce nella rete di collegamenti tra i centri dell’area meridionale della provincia.

La fotografia della rete: il 46% è realizzato, l’8% progettato e il 46% ancora da pianificare

Il quadro complessivo mostra che la rete provinciale si trova sostanzialmente a metà del percorso di realizzazione.

Dorsale Lunghezza Esistente Progettato Pianificato* Fiume Olona 70 km 53% 0% 47% Fiume Ticino 22 km 93% 0% 7% Laghi Varesini 88 km 62% 7% 31% Lago Maggiore 66 km 5% 14% 81% Malpensa-Saronnese 54 km 11% 0% 89% Piambello 56 km 60% 4% 36% Sempione 25 km 25% 0% 75% Torrente Lura 9 km 89% 11% Valli del Verbano 50 km 59% 32% 9% Varesina 18 km 52% 13% 35% Totale 458 km 46% 8% 46%

I dati evidenziano come le situazioni più avanzate riguardino il Ticino e il Torrente Lura, mentre i maggiori ritardi interessano soprattutto la dorsale del Lago Maggiore e quella Malpensa-Saronnese.

A livello complessivo, degli oltre 450 chilometri previsti, 209 risultano già realizzati e 249 devono essere completati. Secondo le percentuali riportate dal Piano, circa l’8% della rete è già progettato, mentre il 46% è ancora nella fase di pianificazione.

La distinzione è importante: i tratti progettati rappresentano un livello di avanzamento diverso rispetto a quelli per i quali deve ancora essere sviluppata la progettazione.

Quanto costa completare la rete: investimenti tra 111 e 148 milioni di euro

La realizzazione dell’intero sistema ciclopedonale richiederà un investimento significativo.

La stima economica della Provincia prevede un fabbisogno complessivo compreso tra 111 e 148 milioni di euro, suddiviso in quattro principali categorie di intervento.

La voce più consistente riguarda il completamento delle dorsali, per il quale vengono stimati tra 93 e 116 milioni di euro. La valutazione considera circa 249 chilometri di percorsi mancanti e un costo medio compreso tra 350mila e 400mila euro al chilometro.

Una seconda voce, compresa tra 13 e 24 milioni di euro, è destinata alla risoluzione dei punti critici della rete. Il Piano individua 45 situazioni che richiedono interventi specifici, con tre differenti classi di costo in base alle caratteristiche e alla complessità delle opere.

Sono poi previsti circa 700mila euro per i servizi ai ciclisti, tra cui fontanelle, punti di ricarica e aree di sosta. La stima prende come riferimento una distribuzione indicativa dei servizi lungo la rete, con fontanelle ogni 5 chilometri, punti di ricarica ogni 10 chilometri e aree di sosta ogni 20 chilometri.

Infine, tra 5 e 8 milioni di euro sono destinati ai nodi di interscambio, in particolare alla realizzazione di velostazioni e parcheggi per biciclette nelle 58 stazioni ferroviarie, nei nodi del trasporto pubblico locale e nei porti considerati dal Piano.

I cinque obiettivi: non soltanto turismo, ma spostamenti quotidiani

Il progetto infrastrutturale si inserisce in una strategia più ampia che comprende cinque obiettivi.

Il primo riguarda la mobilità quotidiana, con l’intenzione di aumentare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola e per le commissioni.

Il secondo punta sul cicloturismo e sul tempo libero, valorizzando le caratteristiche del territorio provinciale attraverso percorsi che colleghino laghi, valli, centri storici e luoghi di interesse culturale.

Il terzo obiettivo è l’intermodalità, cioè la possibilità di utilizzare la bicicletta insieme ad altri mezzi di trasporto, soprattutto treni e autobus. In questa prospettiva diventano fondamentali i parcheggi sicuri, le velostazioni e i collegamenti con le stazioni ferroviarie.

Il quarto riguarda la promozione della cultura della ciclabilità, attraverso attività di educazione, comunicazione e sensibilizzazione che favoriscano un cambiamento delle abitudini di mobilità.

Il quinto, infine, è dedicato al coordinamento tra gli attori coinvolti, con l’intento di facilitare progettazione, realizzazione degli interventi e ricerca dei finanziamenti.

Le tre strategie: hardware, software e orgware

Per raggiungere questi risultati la Provincia ha individuato tre aree strategiche, che devono svilupparsi contemporaneamente.

La prima, denominata hardware, comprende tutte le infrastrutture fisiche: percorsi ciclopedonali, collegamenti tra le dorsali, parcheggi, aree di sosta, hub e servizi di supporto.

La seconda, software, riguarda gli aspetti educativi e culturali. Sono previste iniziative per promuovere gli spostamenti in bicicletta verso scuole e luoghi di lavoro, progetti di formazione, attività di promozione del cicloturismo e una segnaletica coordinata. Tra gli strumenti di sensibilizzazione rientrano anche il progetto Green School, le iniziative bike to school e bike to work e i portali informativi dedicati alla mobilità sostenibile.

La terza, chiamata orgware, riguarda invece l’organizzazione e la gestione. Comprende gli accordi per la manutenzione e la gestione efficiente delle dorsali, la collaborazione con le imprese, il coordinamento tra enti e la ricerca delle risorse economiche necessarie.

La logica è che la costruzione di nuove piste ciclabili, da sola, non sia sufficiente: occorre accompagnarla con servizi, informazione e una gestione coordinata della rete.

Sicurezza e collegamenti tra Comuni: cosa cambierebbe con la rete completata

Il Piano individua anche alcuni effetti attesi sul territorio.

Il primo riguarda la possibilità di offrire ai cittadini una maggiore scelta negli spostamenti, rendendo la bicicletta un’alternativa all’automobile soprattutto sulle brevi e medie distanze.

Un secondo aspetto è la sicurezza. La strategia prevede di privilegiare percorsi separati dalla carreggiata dove possibile e di ricorrere anche a zone con limite di velocità di 30 chilometri orari nei contesti in cui la separazione fisica non sia realizzabile.

C’è poi la dimensione economica e turistica: una rete continua potrebbe favorire la scoperta dei territori attraversati, creando opportunità per attività ricettive, servizi, commercio e cicloturismo. Il documento provinciale indica anche una stima secondo cui oltre il 35% dei turisti potrebbe scegliere il territorio tenendo conto dell’offerta ciclistica.

Infine, il completamento della rete consentirebbe di collegare 102 dei 138 Comuni della provincia, costruendo un sistema di percorsi che superi i confini amministrativi dei singoli enti locali.

La sfida dei prossimi anni: dalle previsioni ai cantieri

La sfida sarà quindi duplice: trovare le risorse per completare i 249 chilometri mancanti e coordinare gli interventi dei diversi Comuni, evitando che la rete rimanga un insieme di percorsi isolati.

Il Piano fornisce una strategia e una stima economica complessiva. Per capire quanto rapidamente potrà trasformarsi in nuove infrastrutture sarà però necessario conoscere l’effettiva disponibilità dei finanziamenti, le priorità operative e il cronoprogramma degli interventi.

È su questi elementi che si misurerà la capacità della Provincia di trasformare la mobilità ciclopedonale da opportunità soprattutto turistica a componente strutturale degli spostamenti quotidiani nel Varesotto.