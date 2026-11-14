Il Piede d’Oro festeggia i suoi protagonisti con le premiazioni al Salone Estense
Appuntamento dalle 15 di domenica 15 novembre: sul palco anche chi ha partecipato ad almeno 14 prove sulle 18 in programma e chi ha tagliato il traguardo delle 250 e delle 100 gare
Archiviata la lunga stagione trascorsa a “colpi” di 10 chilometri per volta, è arrivato il tempo degli applausi per i partecipanti alle gare del Piede d’Oro. Domenica 15 novembre il Salone Estense di via Sacco, a Varese, ospita (dalle 15) l’annuale appuntamento con le premiazioni per atlete e atleti che hanno onorato il calendario 2026 del circuito provinciale.
Come di consueto, sul palco saliranno molti degli iscritti al PdO: le premiazioni coinvolgono oltre ai vincitori delle singole categorie, anche tutti coloro che hanno partecipato ad almeno 14 delle 18 gare in programma. Tra questi c’è anche un gruppo di iscritti che ha disputato tutte le gare: Francesca Gamez (Aermacchi), Marco Jessula (Polisportiva Intercomunale), Emanuele Fagioli (Campus Varese), Alessio Falcinella (Atletica Luino), Emanuele Moroni (Arcisate), Ezio Galli (Singolo), Vito Nicola Carofiglio (Arcisate), Luciano Dalle Fratte (Runners Valbossa), Paolo Aliverti (Runners Valbossa), Carlo Adamoli (Aermacchi), Livio Fasan (Runners Valbossa), Oreste Massaro (Campus Varese), Giovanni Lamperti (Arcisate).
Un riconoscimento speciale anche per chi ha toccato alcune “pietre miliari” nel corso degli anni: Arrigo Merigo (Singolo) e Tommaso Volpicella (7 Laghi) hanno raggiunto la notevole cifra delle 250 gare PdO disputate. Spazio anche a chi ha tagliato “quota 100”, ovvero Marco Di Fonzo (Atletica Varese), Lorenzo Prina (Arsaghese), Alberto Rossi (Arsaghese), Giuseppe Cavigioli (Team 3 Esse), Alessandra Zenari (Singolo), Antonio Porcino (Arsaghese) e Fabio Scodro (Arcisate).
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