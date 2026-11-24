

Da reparti freddi e impersonali, dove i bambini venivano ricoverati in ambienti pensati per gli adulti, a spazi colorati, accoglienti e capaci di trasformare anche un ricovero in un’esperienza meno traumatica. In oltre trent’anni la Fondazione Il Ponte del Sorriso ha rivoluzionato la pediatria negli ospedali di Varese e provincia, portando il gioco, l’arte e la fantasia accanto alle cure mediche. Un percorso iniziato nel 1992 grazie alla determinazione di un gruppo di mamme e arrivato fino al riconoscimento internazionale ricevuto poche settimane fa, quando Varese ha ospitato l’assemblea europea delle associazioni che si occupano dei diritti dei bambini in ospedale.

A raccontare questa storia è stata Emanuela Crivellaro, presidente e fondatrice della Fondazione Il Ponte del Sorriso, ospite della trasmissione Soci All Time di Radio Materia. Un viaggio tra ricordi, battaglie, conquiste e progetti ancora da completare, che racconta anche come sia cambiato il modo di considerare i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Quando i bambini venivano ricoverati come gli adulti

Per capire la portata del cambiamento bisogna tornare ai primi anni Novanta, quando i reparti pediatrici erano molto diversi da quelli che conosciamo oggi.

Gli ambienti erano spesso asettici, le pareti spoglie e i bambini erano costretti a trascorrere gran parte della giornata a letto, anche quando le loro condizioni di salute avrebbero permesso di muoversi e giocare.

Nel 1988 l’EACH, l’associazione europea che si occupa dei bambini in ospedale, aveva già elaborato una Carta dei diritti dei piccoli pazienti, ma quei principi faticavano a trovare applicazione nella quotidianità dei reparti.

La svolta a Varese arrivò nel 1992, quando Emanuela Crivellaro, dopo il ricovero del figlio e un confronto con il primario professor Nespoli, decise di impegnarsi insieme ad altre madri per cambiare quella situazione. Nacque così il Comitato Tutela Bambino in Ospedale, il primo nucleo di quella che sarebbe diventata la Fondazione Il Ponte del Sorriso.

Il gioco come parte della cura: la rivoluzione culturale

Uno dei passaggi decisivi fu l’incontro con Maria Grazia Honegger Fresco, pedagogista e allieva di Maria Montessori, che contribuì a introdurre una nuova visione dell’assistenza pediatrica.

Il bambino ricoverato non doveva essere considerato soltanto un paziente da curare, ma una persona con esigenze emotive, educative e relazionali che continuavano a esistere anche durante la malattia.

Da qui l’importanza di portare nei reparti il gioco, la narrazione, la creatività e le attività ricreative, strumenti capaci di aiutare i più piccoli a comprendere e affrontare l’esperienza ospedaliera. Il gioco non era più soltanto un passatempo, ma diventava uno strumento di benessere psicologico, utile per ridurre la paura, l’ansia e il senso di isolamento. Una trasformazione che ha richiesto anni di lavoro e che oggi coinvolge circa 300 volontari, impegnati ad affiancare i bambini e le loro famiglie durante il ricovero.

Il mio amico ospedale: quando sono i bambini a disegnare i reparti

La trasformazione non si è fermata alle attività ricreative. La Fondazione ha iniziato a lavorare anche sull’aspetto degli ambienti ospedalieri, con l’obiettivo di renderli più familiari e meno intimidatori. Nel 2005 è nato il progetto “Il mio amico ospedale”, che ha coinvolto gli alunni delle scuole elementari e medie della provincia di Varese.

Attraverso i loro disegni, i bambini hanno potuto raccontare come immaginavano l’ospedale ideale: un luogo fatto di colori, personaggi, storie e ambientazioni capaci di accompagnarli durante il percorso di cura.

Quei lavori sono diventati una fonte di ispirazione per la progettazione degli spazi, contribuendo a costruire un ospedale pensato anche attraverso gli occhi dei suoi piccoli pazienti. Un approccio che ha progressivamente interessato i reparti pediatrici degli ospedali della provincia, trasformando l’accoglienza in una componente fondamentale dell’assistenza.

Dal comitato al nuovo Polo Materno Infantile di Varese

Un’altra tappa fondamentale arriva nel 2010, quando la Fondazione compie un passo decisivo per la trasformazione dell’Ospedale Del Ponte. L’organizzazione dona alla Regione un progetto di ristrutturazione del valore di 460mila euro, ponendo le basi per la realizzazione di un Polo Materno Infantile concepito per rispondere alle esigenze sanitarie, psicologiche e familiari di bambini e genitori.

Il progetto architettonico integra percorsi dedicati, sale giochi e ambienti pensati per rendere meno difficile la permanenza in ospedale. Accanto al polo ospedaliero nasce anche la Casa del Sorriso, una struttura destinata all’accoglienza delle famiglie dei bambini ricoverati, in particolare di quelle che arrivano da lontano e hanno bisogno di un luogo dove soggiornare vicino ai propri figli.

L’obiettivo della Fondazione resta però quello di arrivare al completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Ospedale Del Ponte, per portare a termine il progetto avviato tanti anni fa.

Varese modello europeo: 21 delegazioni in visita all’Ospedale Del Ponte

Il riconoscimento più recente di questo lungo percorso è arrivato con l’assemblea annuale dell’EACH, European Association for Children in Hospital, ospitata a Varese poche settimane fa.

Un appuntamento internazionale tornato in Italia dopo 27 anni dall’edizione organizzata a Milano nel 1999, che ha portato in città 21 delegazioni europee impegnate nella tutela dei diritti dei bambini ricoverati.

Durante la visita, i rappresentanti delle associazioni hanno potuto conoscere l’esperienza dell’Ospedale Del Ponte e il modello di accoglienza sviluppato grazie alla collaborazione tra la Fondazione, il personale sanitario e i volontari.

Particolarmente apprezzati sono stati gli ambienti narrativi, le soluzioni architettoniche pensate per i bambini e l’integrazione delle attività ludiche ed educative nel percorso ospedaliero.

Secondo quanto raccontato da Emanuela Crivellaro, le delegazioni hanno riconosciuto nell’esperienza varesina un modello unico in Europa per la qualità dell’ambientazione e dell’accoglienza. Un risultato che assume un significato particolare pensando alle condizioni dei reparti pediatrici all’inizio degli anni Novanta.

Una storia di volontariato che continua

La storia del Ponte del Sorriso dimostra come un’associazione nata dall’iniziativa di poche madri sia riuscita, nel tempo, a incidere concretamente sull’organizzazione e sulla cultura dell’assistenza sanitaria. Oggi la Fondazione può contare su centinaia di volontari e su una rete di attività che mette al centro non soltanto la malattia, ma anche le emozioni, i bisogni e i diritti dei bambini.

La sfida resta quella di continuare a migliorare gli spazi e i servizi, completando il percorso di trasformazione dell’Ospedale Del Ponte e mantenendo viva l’attenzione verso l’umanizzazione delle cure.

Una storia che Emanuela Crivellaro ha ripercorso ai microfoni di Soci All Time, il programma di Radio Materia dedicato alle associazioni e alle realtà del territorio, mostrando come anche il volontariato possa contribuire a cambiare profondamente un servizio pubblico.