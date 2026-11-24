Dalle aule scolastiche di Luino alla scoperta dell’Europa, passando per nuove amicizie e occasioni di confronto tra culture diverse. L’Istituto comprensivo statale Bernardino Luini ha accolto da martedì 10 a venerdì 13 novembre una delegazione proveniente dal Portogallo, composta da otto studenti tra gli 11 e i 14 anni e sei insegnanti impegnati in un’esperienza di job-shadowing, l’attività di osservazione e scambio delle pratiche didattiche tra docenti.

Quattro giorni di lezioni, laboratori creativi, attività ricreative e visite sul territorio italiano e svizzero, durante i quali gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino la scuola luinese e condividere con gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado abitudini, tradizioni e punti di vista. Un’esperienza che ha coinvolto l’intera comunità scolastica, con un contributo particolare dei ragazzi dell’English Club, protagonisti nell’organizzazione di giochi e momenti di socializzazione per favorire l’accoglienza e l’integrazione.

L’iniziativa nasce da un percorso avviato nel 2024, quando l’istituto ha ottenuto un finanziamento dell’Unione europea nell’ambito del programma Erasmus+ KA122, con il progetto «Pronti, partenza, via! L’Europa è mia». Nel 2025 si è conclusa la prima fase, che aveva visto una quindicina di docenti partecipare a corsi di lingua e didattica a Dublino e Malta. Proprio durante l’esperienza maltese gli insegnanti del Bernardino Luini hanno incontrato i colleghi portoghesi, gettando le basi per il gemellaggio che ha poi coinvolto direttamente gli studenti.

Un’occasione di crescita e confronto apprezzata anche dagli insegnanti ospiti. «L’istituto comprensivo di Luino è un’ottima scuola, dotata di un’impronta multiculturale come la nostra – ha commentato la professoressa Cecilia Maria Gouveia Ferreira Duarte, insegnante di portoghese –. I suoi docenti sono ospitali e competenti, siamo grati di aver avuto la possibilità di imparare alcune metodologie da loro applicate. Sicuramente rimarremo in contatto anche in futuro».

Entusiasti anche i ragazzi portoghesi, che durante la cerimonia di consegna dei diplomi hanno ringraziato per l’accoglienza ricevuta. «La scuola è grande e bella, abbiamo partecipato a molte attività divertenti e gli studenti sono molto simpatici e gentili», hanno raccontato alcuni alunni delle scuole medie di Leiria, assicurando che manterranno i contatti con i nuovi amici italiani attraverso i social.

A sottolineare il valore dell’esperienza è anche la referente per l’internazionalizzazione, la professoressa Laura Brunello. «Erasmus+ ci ricorda che l’Europa si costruisce a partire dalle persone, attraverso valori come il rispetto delle diversità, l’inclusione e la cittadinanza attiva – ha spiegato –. La nostra scuola vuole essere un luogo di scambio e di confronto, dove esperienze come questa diventano un momento di crescita per tutti». Per questo motivo sono state coinvolte il maggior numero possibile di classi e di studenti, affinché l’iniziativa diventasse un’esperienza condivisa da tutta la comunità scolastica.

Durante la visita non è mancato un ringraziamento al Comune di Maccagno, che ha offerto il pranzo in mensa all’intero gruppo. L’accoglienza si inserisce in un percorso che da anni vede la scuola luinese promuovere laboratori pomeridiani di inglese, francese e tedesco, con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche e la dimensione europea degli studenti.

E il progetto non si ferma. Prima della partenza, la delegazione portoghese ha presentato agli studenti italiani eTwinning, la piattaforma che mette in collegamento scuole, insegnanti e ragazzi di tutta Europa. Gli alunni luinesi potranno partecipare al progetto «Leggende e tradizioni senza confini», dedicato alla scoperta delle storie popolari degli altri Paesi e alla condivisione delle tradizioni italiane.

Il prossimo appuntamento internazionale è già in programma per marzo, quando alcuni studenti dell’istituto di Luino parteciperanno a un gemellaggio ad Aix-en-Provence, in Francia. Un’altra occasione per viaggiare, imparare e costruire relazioni, scoprendo che l’Europa può cominciare anche tra i banchi di scuola.