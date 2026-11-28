Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Da questa mattina il Natale di Laveno Mombello si vede anche sott’acqua. Sabato 28 novembre i volontari dell’associazione Amici del Presepe Sommerso hanno posato nel lago Maggiore le statue del presepe davanti a piazza Caduti del Lavoro, nel centro del paese. Accanto alle statue è stato sistemato anche l’albero di Natale, che con le sue luci accompagnerà il presepe per tutte le feste (Foto: M. Canalicchio).

Galleria fotografica Posato il presepe sommerso di Laveno Mombello 4 di 6

Il presepe è composto da 42 statue in pietra bianca di Vicenza, scolpite dal maestro vicentino Tancredi da Brendale. Sono montate su cinque piattaforme metalliche che vengono posate sul fondale a circa due o tre metri di profondità. L’intera struttura pesa circa 18 tonnellate, e la sola statua del cammello arriva a una tonnellata. Per la posa servono una gru e i sommozzatori. La sera le figure vengono illuminate da fari subacquei e si possono vedere dalla riva. L’albero decorato è ancorato al fondo con un cavo d’acciaio e un argano lo fa immergere e riemergere dall’acqua.

È una tradizione che il paese porta avanti dal 1979, quando nacque il gruppo degli Amici del Presepio. L’idea veniva dai sommozzatori del Club Lugano Sub, che dal 1975 calavano un Cristo degli Abissi nelle acque di Punta Granelli. All’inizio le statue erano solo tre, quelle della Natività. Negli anni il presepe si è arricchito fino alla composizione di oggi. Finite le feste, le statue vengono recuperate, ripulite e custodite a Villa Frua fino all’anno successivo.

Come da tradizione, l’ultimo tassello arriverà la notte di Natale. Dopo la Santa Messa della Vigilia nella chiesa di Sant’Ambrogio, una processione accompagnerà la statua di Gesù Bambino fino al presepe.

Il calendario natalizio di Laveno Mombello

La posa apre il calendario natalizio promosso dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco, agli Amici del Presepe Sommerso, alle Officine dell’Acqua e ad altre associazioni del territorio. Gli Amici del Presepe hanno in programma un concerto gospel l’8 dicembre e la Piva Rock Band il 13 dicembre. Il 20 dicembre Babbo Natale arriverà dal lago alle 15.30, poi ci saranno un laboratorio con cioccolata alle 16.30 e una panettonata aperta a tutti alle 18. Il 6 gennaio, alle 17.30, il Gran Falò della Befana chiuderà le feste in piazza Caduti del Lavoro, con le barche d’epoca.

Il Porto Incantato, curato dalle Officine dell’Acqua e alla seconda edizione, si accenderà l’8 dicembre alle 17.30. Quel giorno si accendono le luminarie del porto e l’albero di Natale, con il concerto della Filarmonica G. Verdi. La novità di quest’anno è un collegamento in diretta con i porti di La Spezia e Cesenatico.

Gli appuntamenti continuano in tutto il paese. All’area Gaggetto la pista di pattinaggio Laveno on Ice resta aperta fino al 17 gennaio. Dall’8 dicembre al 6 gennaio c’è Il Paese dei Presepi, un’esposizione di presepi diffusa nel paese. Dal 6 dicembre Villa Fumagalli, in via Labiena 87, ospita una mostra di burattini antichi. A Villa Frua, illuminata da una stella gigante di cinque metri, ci saranno spettacoli per bambini, l’Hub Gaming nei pomeriggi del 5, 12, 19 e 28 dicembre e il recital Cantico di Natale il 17 dicembre alle 21.

A Cerro il MIDeC, sul lungolago Perabò, ospita dal 5 dicembre al 10 gennaio la mostra La Capostipite, a cura di Fabio Carnaghi, insieme a laboratori per famiglie e bambini. In calendario ci sono anche altri concerti. L’11 dicembre c’è Mombello Christmas Time al Teatro Franciscum. Il 19 dicembre la Filarmonica di Laveno tiene il Concerto di Gala nella palestra del Liceo Sereni, e lo stesso giorno la Fondazione Menotti Bassani ospita il Presepe Vivente. Il 6 gennaio c’è il Concerto dell’Epifania alla Chiesa Vecchia. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune.