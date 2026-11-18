Dopo una vita trascorsa in banca, Alberto Cerea ha trovato una seconda vocazione: insegnare ai giovani a conoscere il denaro. Da bancario esodato a formatore coordina i corsi di educazione finanziaria della First Cisl dei Laghi, un progetto che coinvolge 17 volontari e decine di scuole.

Il 10 dicembre (inizio ore 21), Cerea parteciperà all’incontro “Il futuro dei nostri soldi: risparmi e investimenti“, organizzata da Confartigianato Imprese Varese e Varesenews nell’ambito della rassegna “Il valore del vicino”, che si terrà allo spazio libero di Materia a Castronno (Varese).

PRENOTA UN POSTO PER LA SERATA

Cerea, dopo quasi quarant’anni in banca, che idea si è fatto della cultura finanziaria degli italiani?

«C’è poca consapevolezza. Il rapporto tra cliente e banca si fonda soprattutto sulla fiducia. Le persone conoscono il direttore, gli impiegati, magari ci prendono un caffè insieme. Si fidano e si affidano, senza conoscere davvero i meccanismi di un mutuo, di un prestito o i costi dei servizi. Ma le banche sono imprese private e ciascuna applica le proprie condizioni».

Quindi la fiducia può diventare un limite?

«Certamente. Quando entro in un negozio confronto i prezzi, mentre in banca spesso non lo faccio. Ai ragazzi mostro esempi concreti: su un mutuo di 160mila euro in 35 anni, tra due istituti possono esserci anche 60mila euro di differenza nel costo complessivo. Perché non dovrei confrontare le offerte? Risparmiare significa anche evitare spese inutili».

Perché nei confronti delle banche esiste ancora questa soggezione?

«Una volta entrare in banca era quasi come entrare in chiesa, si parlava sottovoce. Oggi quel timore è diminuito, ma è stato sostituito dalla familiarità. Il problema è che la confidenza non deve impedire di informarsi e scegliere consapevolmente».

Voi incontrate migliaia di studenti. Le nuove generazioni sono più preparate?

«Purtroppo no. Le ricerche internazionali collocano i giovani italiani sotto la media europea per competenze finanziarie, con un divario che penalizza ulteriormente le ragazze. Manca una cultura del denaro, a partire dalle famiglie, che raramente coinvolgono i figli nella gestione del bilancio domestico».

Che rapporto hanno i ragazzi con il denaro?

«Spesso conoscono soltanto la carta ricaricabile per acquistare online. Sui social incontrano promesse di guadagni facili, criptovalute e investimenti presentati come opportunità senza rischi. Noi spieghiamo che investire significa anche poter perdere. E parliamo di risparmio, mutui, inflazione e previdenza. Chi termina le superiori presto potrebbe avere uno stipendio da amministrare, ma spesso non sa ancora come farlo».

Come reagiscono durante le lezioni?

«Le classi sono diverse, ma l’interesse c’è. Fanno domande, soprattutto sugli investimenti, perché associano quella parola al guadagno. Cerchiamo di spiegare concetti complessi con esempi semplici e concreti. È importante che capiscano non soltanto le opportunità, ma anche i rischi».

La sua seconda vita professionale nasce da un’esperienza difficile, quella dell’esodo bancario. Come è diventato formatore?

«Conoscevo bene quanto fosse limitata la conoscenza finanziaria di molti clienti. Mi sono chiesto perché non mettere la nostra esperienza a disposizione di chi ne aveva bisogno. Abbiamo cominciato circa dieci anni fa. Oggi siamo 17 volontari e continuiamo a crescere. Ogni anno lavoriamo con una trentina di istituti, soprattutto nelle terze medie e nelle quinte superiori. Il progetto ha ricevuto il bollino di qualità per l’educazione finanziaria, un percorso impegnativo, durato un anno. Un requisito fondamentale è l’indipendenza: noi non pubblicizziamo banche né prodotti. Il nostro obiettivo è esclusivamente educativo».

L’attività si allargherà oltre le scuole?

«Abbiamo avviato una collaborazione con i servizi sociali dell’Olgiatese per affiancare persone in difficoltà economica. L’educazione finanziaria riguarda tutti, non soltanto gli studenti. Sapere come funziona il denaro significa poter compiere scelte migliori, a qualsiasi età».

PRENOTA UN POSTO PER LA SERATA