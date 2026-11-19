Trame, il progetto di VareseNews dedicato alle persone che tengono insieme comunità e territori. Giuseppe Geneletti racconta storie di legami, relazioni e sguardi capaci di far riflettere. Marco Gorini – episodio unico.

«Ho sbagliato. Dovevo andare là prima. Vent’anni prima». Marco Gorini, nato nel 1942, parla del lavoro che ricorda con più piacere. Non dei venticinque anni passati nella tessitura di famiglia, ma degli ultimi cinque, da dipendente alla Goglio di Daverio, dopo aver chiuso l’impresa nel 1990.

È una storia d’Italia vista attraverso lavoro, salari e perfino pasti. Per esempio, il suo primo panino col prosciutto cotto. A Lomnago c’era la villa dei Puricelli. Possedevano terreni e davano lavoro a molti abitanti. Il figlio dell’ingegnere aveva l’età di Marco e faceva chiamare tre o quattro bambini delle corti per giocare con lui. «Voleva sempre comandare lui», ricorda Marco. I bambini arrivavano dai prati sporchi, spesso con pochi vestiti. Prima di entrare li lavavano, talvolta li cambiavano. E il cuoco dava loro da mangiare. Fu lì che Marco assaggiò il prosciutto cotto per la prima volta. A casa non ne aveva mai visto.

«In casa c’era solo la scodella di latte perché avevamo la mucca», racconta. C’erano polenta, pane di segale, pancotto, riso e latte, patate e verdure dell’orto. Le galline facevano uova che si potevano barattare alla trattoria per un etto di mortadella. A volte il salame. Mai il prosciutto che era troppo caro.

Nelle corti c’erano stalle, fieno e un forno per il pane usato a turno. Dopo scuola, Marco attaccava la mucca al carro e saliva alla Rogorella, dove la madre coltivava la terra. Il padre, che aveva perso un piede cadendo da un albero, lavorava nelle calzature: in bicicletta fino ad Azzate, poi il tram per Varese. Nella stessa famiglia convivevano la terra e la fabbrica. Il Circolo familiare, di cui il padre era socio, aveva acquistato macchine per seminare con il contributo dei membri. Marco ne è ancora socio. Nel 1951 gli occupati italiani in agricoltura erano circa 8,3 milioni; vent’anni dopo sarebbero stati 3,2 milioni. Il passaggio non fu improvviso: si continuava a seminare per mangiare mentre i salari arrivavano dall’industria.

Molte famiglie coltivavano terreni in affitto dai Puricelli. A San Martino, l’11 novembre, dovevano pagare alla portineria della villa. «Non sapevano dove trovare i soldi». A comandare c’era un fattore chiamato Cagnabrot, «masticabrodo». Anche Marco aveva un soprannome: il Picchio. Di Cagnabrot conserva un racconto singolare. Puricelli avrebbe voluto far arrivare il tram da Azzate fino a Lomnago; il fattore lo avrebbe dissuaso, temendo che il collegamento facesse arrivare «i ladri da Varese». Marco ricorda anche le serre dei Puricelli, una ventina di cavalli, i garofani che venivano mandati fino a Sanremo. Anche la Lomnago agricola, evidentemente, guardava fuori dai suoi confini.

Poi fu il turno delle scarpe. In quegli anni la produzione italiana correva: da 32 milioni di paia nel 1951 a quasi 354 milioni nel 1971. «A Varese c’erano tanti calzaturifici», ricorda. Ci lavoravano il padre, un fratello e, più tardi, Marco stesso. Fece il tagliatore: da una pelle bisognava ricavare quanti più pezzi possibile. Passò anche da una fabbrica di tacchi da donna a Morazzone. Per un periodo Marco andò a lavorare a Stabio, oltreconfine. Partiva in auto con il fratello, già impiegato in Svizzera. Ricorda le paghe: «Se si lavorava anche il sabato, si prendevano più di 100.000 lire al mese». Più di due volte e mezzo la paga in Italia. Un confronto che fa pensare ai frontalieri di oggi.

Nel 1965 la vita cambiò ancora. Il fratello e un socio avevano avviato una tessitura; Marco entrò nell’attività. Nacquero due capannoni. A un certo punto i telai erano trentasette, e a lavorarci quattro persone della famiglia più due donne. Produceva foderami, tessuti per camiceria, poi cotone. Lavoravano conto terzi. Il cliente forniva materia prima e commesse; loro mettevano telai, energia, manutenzione e ore. Ai terzisti solitamente restavano le lavorazioni più faticose e meno remunerative. Possedere una fabbrica non significava poter decidere il prezzo del proprio lavoro.

Marco ricorda giorni che sembravano di venticinque ore. Le domeniche potevano finire a mezzogiorno, quando andava bene. Se un telaio si fermava, poteva toccare chiamare moglie e figlio e lavorare fino alle due o alle tre di notte. Il lavoro c’era; il tempo per sé quasi mai.

Nel 1990 la tessitura chiuse. Il contesto storico la dice lunga: il tessile-abbigliamento della provincia di Varese passò da oltre 52.000 addetti nel 1981 a circa 43.000 nel 1991 e 27.000 nel 2001. I dati danno la misura della trasformazione. Dove c’erano i capannoni, negli anni Novanta sorsero abitazioni.

A quasi cinquant’anni, dopo un quarto di secolo passato a mandare avanti la propria tessitura, Marco entrò alla Goglio di Daverio. Facevano imballaggi, ricorda: per il caffè, per i prosciutti e per altri alimenti. Era un altro pezzo dell’Italia industriale. Goglio aveva sviluppato sistemi integrati di materiali e macchine per il confezionamento e brevettato nel 1968 la valvola per il caffè. Negli anni in cui Marco vi lavorava, la produzione italiana di imballaggi plastici cresceva rapidamente, da circa 1,6 milioni di tonnellate nel 1989 a 2,9 milioni nel 1999.

Marco però ricorda altro: tredicesima, quattordicesima, premi. Se non c’era lavoro alla macchina, poteva occuparsi delle piante o aiutare in magazzino. Soprattutto, la giornata finiva. Dopo cinque anni andò in pensione. Da bambino cresceva in un paese dominato dalla grande proprietà terriera; da giovane attraversava il confine per una paga migliore; da adulto possedeva i telai ma dipendeva dai committenti. Infine, tornò dipendente e scoprì un’altra forma di libertà: il tempo.

Quando gli si chiede di ricordare la Lomnago di prima, Marco non parla per prima cosa del benessere perduto. Parla dei prati. E del fieno da raccogliere prima che arrivasse il temporale. Se una famiglia finiva prima, correva ad aiutare le altre. «Ci si dava una mano». Non ne fa un paradiso: ricorda benissimo la fame, gli affitti, i bambini sporchi portati a lavare nella villa.

Oggi, dice, di quei compagni d’infanzia sono rimasti pochissimi. Fra gli uomini del paese lui e il fratello maggiore sono gli ultimi di quella generazione. Guarda gli spazi dove una volta c’erano campi e capannoni. Non sostiene che prima fosse tutto meglio; il lavoro migliore, anzi, per lui arrivò quasi alla fine.

Forse è questo che rende la sua voce preziosa: non ci consegna un’Italia da rimpiangere, ma un’Italia da ricordare e comprendere. Quella in cui si poteva vivere di una mucca e di un salario, possedere trentasette telai senza possedere davvero il proprio tempo e ritrovare, da operaio, qualcosa che da imprenditore era mancato.

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