Il procuratore Gustapane all’Insubria per il convegno suI ruolo del pubblico ministero nell’Unione europea
Mercoledì 2 dicembre alle 18 nella Sala Campiotti della Camera di Commercio a Varese un confronto tra accademia e magistratura sul pubblico ministero nell'Unione europea e in Italia
Il ruolo del pubblico ministero nei diversi ordinamenti europei e le peculiarità del sistema giudiziario italiano saranno al centro di un convegno in programma mercoledì 2 dicembre alle 18 a Varese. L’incontro si terrà nella Sala Campiotti della Camera di Commercio, in piazza Monte Grappa 5, con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Varese Antonello Gustapane insieme a docenti ed esperti di diritto penale e processuale penale.
Confronto tra Europa e modello italiano
Promosso dall’Università dell’Insubria e dal Comune di Varese, l’appuntamento propone un momento di approfondimento e confronto tra mondo accademico e magistratura. Il percorso metterà a confronto i diversi sistemi giuridici dell’Unione europea e le specificità dell’ordinamento italiano.
Il dibattito punterà in particolare sull’esercizio dell’azione penale e sulle garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura, offrendo uno sguardo sulle caratteristiche che distinguono l’esperienza italiana nel panorama europeo.
Saluti, interventi e il volume di Gustapane
La serata si aprirà con i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Cristina Pierro e del sindaco di Varese Davide Galimberti. A seguire interverranno i docenti di Diritto processuale penale Francesca Ruggieri e Stefano Marcolini per arricchire il confronto scientifico.
Le conclusioni saranno affidate al procuratore Antonello Gustapane, autore del libro “Il pubblico ministero nell’ambito dell’Unione europea e l’atipicità italiana” (edizioni Bup, 2026), che rappresenta il punto di partenza della riflessione e del dialogo tra i relatori.
Coordinamento e dialogo tra ricerca e giustizia
A coordinare i lavori sarà Chiara Perini, professoressa di Diritto penale e delegata del Dipartimento di Diritto economia e culture per la sede didattica di Varese.
L’iniziativa mira a mettere in dialogo la ricerca giuridica e l’esperienza giudiziaria, favorendo una lettura condivisa sulle funzioni del pubblico ministero in Italia e in Europa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.