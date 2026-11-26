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Il ruolo del pubblico ministero nei diversi ordinamenti europei e le peculiarità del sistema giudiziario italiano saranno al centro di un convegno in programma mercoledì 2 dicembre alle 18 a Varese. L’incontro si terrà nella Sala Campiotti della Camera di Commercio, in piazza Monte Grappa 5, con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Varese Antonello Gustapane insieme a docenti ed esperti di diritto penale e processuale penale.

Confronto tra Europa e modello italiano

Promosso dall’Università dell’Insubria e dal Comune di Varese, l’appuntamento propone un momento di approfondimento e confronto tra mondo accademico e magistratura. Il percorso metterà a confronto i diversi sistemi giuridici dell’Unione europea e le specificità dell’ordinamento italiano.

Il dibattito punterà in particolare sull’esercizio dell’azione penale e sulle garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura, offrendo uno sguardo sulle caratteristiche che distinguono l’esperienza italiana nel panorama europeo.

Saluti, interventi e il volume di Gustapane

La serata si aprirà con i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Cristina Pierro e del sindaco di Varese Davide Galimberti. A seguire interverranno i docenti di Diritto processuale penale Francesca Ruggieri e Stefano Marcolini per arricchire il confronto scientifico.

Le conclusioni saranno affidate al procuratore Antonello Gustapane, autore del libro “Il pubblico ministero nell’ambito dell’Unione europea e l’atipicità italiana” (edizioni Bup, 2026), che rappresenta il punto di partenza della riflessione e del dialogo tra i relatori.

Coordinamento e dialogo tra ricerca e giustizia

A coordinare i lavori sarà Chiara Perini, professoressa di Diritto penale e delegata del Dipartimento di Diritto economia e culture per la sede didattica di Varese.

L’iniziativa mira a mettere in dialogo la ricerca giuridica e l’esperienza giudiziaria, favorendo una lettura condivisa sulle funzioni del pubblico ministero in Italia e in Europa.