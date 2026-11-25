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C’è sempre tempo per realizzare un sogno. A volte l’appuntamento con il destino può arrivare al compimento dei 97 anni e, forse, è ancora più bello. Per conferme si può chiedere alla signora Edda, ospite della casa di riposo di Morosolo che – nella foto in alto – stringe un regalo preziosissimo: il libro di Roberto Baggio.

E non solo, perché all’interno il “Divin Codino” ha voluto lasciare una dedica a una tifosa così speciale. Ma riavvolgiamo il nastro. La signora Edda è da sempre una tifosa sfegatata della Fiorentina, la squadra in cui il Pallone d’Oro del 1993 si affermò in Serie A dopo gli inizi nella sua Vicenza e dopo alcuni infortuni alle ginocchia che ne misero in pericolo la carriera.

Con l’avvicinarsi del suo compleanno numero 97, grazie all’iniziativa dell’organizzazione “Nipoti di Babbo Natale”, Edda ha espresso il desiderio di ricevere un saluto dal suo idolo sportivo e dalla sua squadra del cuore. E nel giro di pochi giorni il passaparola e qualche collegamento diretto hanno fatto il resto. La Fiorentina ha inviato un poster della formazione attuale autografato da tutti i giocatori mentre anche la famiglia Baggio è stata raggiunta dalle parole di Edda.

E così, dopo una telefonata di Valentina (la figlia di Baggio) al personale della RSA, ecco arrivare a Morosolo il regalo più desiderato: una copia di “Luce nell’oscurità”, la recente autobiografia del campionissimo (scritta insieme a Valentina e a Matteo Marani) con una dedica sentita e dolcissima per Edda. «Vedere la signora Edda così felice è stato bellissimo – racconta chi, ogni giorno, si occupa di lei – Il giorno in cui ha ricevuto il regalo si è addormentata con il libro di Baggio tra le mani, e lei generalmente è una che resta sveglia a lungo».

Attraverso il profilo Instagram de “I nipoti di Babbo Natale” poi, Edda ha voluto mandare un messaggio al suo idolo: «Ciao Roberto Mi hai proprio emozionata. Quante volte ti ho visto, bello e bravo: grazie!». Una felicità – condivisa con i familiari – che ha contagiato l’intero reparto della RSA e che è piacevole condividere anche con tutti i lettori di VareseNews.