Divise militari, abiti dell’Ottocento, giornali dell’epoca e oggetti originali da osservare da vicino. Per una mattinata il Risorgimento è uscito dai libri ed è entrato nelle aule della scuola secondaria di primo grado Da Vinci di Somma Lombardo.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i 144 studenti delle sei classi terze, coinvolti nel progetto Storici in classe, nato per affrontare una delle pagine più importanti della storia italiana attraverso un approccio diverso dalla tradizionale lezione frontale.

A guidare l’attività è stata l’associazione culturale Amaltea di Gallarate, fondata nel 2012 e specializzata nella divulgazione storica attraverso il metodo della Living History, la storia vissuta e raccontata attraverso ricostruzioni fedeli di persone, abiti e oggetti del passato. La scuola Da Vinci è stata la prima del territorio a collaborare con l’associazione.

Durante l’incontro gli studenti hanno ripercorso le vicende del Risorgimento, dalle guerre d’indipendenza ai protagonisti più noti come Mazzini, Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Un approfondimento è stato dedicato anche ad alcune figure femminili spesso meno conosciute, come Cristina Trivulzio di Belgiojoso e Virginia Oldoini di Castiglione, insieme alle donne di Castiglione delle Stiviere che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e San Martino.

Ad attirare l’attenzione dei ragazzi sono state soprattutto le ricostruzioni storiche e i cimeli originali dell’Ottocento portati in classe dai volontari dell’associazione, strumenti che hanno permesso di osservare da vicino aspetti della vita quotidiana dell’epoca. Soddisfatta la dirigente scolastica Barbara Pellegatta, che ha sottolineato il valore dell’esperienza nel rendere più concreta e coinvolgente una materia spesso affidata soltanto ai libri di testo.