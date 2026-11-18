Il robot del Facchinetti di Castellanza alla MiCo come esempio di buona pratica scolastica
Il progetto di robotica AURAT, selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, era presente nello stand del Ministero
L’ISIS Facchinetti di Castellanza è presente alla fiera di Milano, all’Allianz MiCo, con il progetto di robotica AURAT, selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come esempio di buona pratica scolastica da proporre come modello ad altri istituti.
«La presenza nello stand del Ministero – commenta il professore Loris Pagani – valorizza il lavoro svolto dalla scuola e sottolinea il talento, la creatività e le competenze sviluppate da studenti e docenti».
La squadra Aurat della scuola di Castellanza ha vinto negli ultimi anni numerosi premi. Lo scorso maggio aveva conquistato un prestigioso quinto posto alla Rescue Maze con il robot Ettore, risultato che gli era valso l’accesso ai mondiali in Corea.
RoboCup Junior, la squadra AURAT del Facchinetti di Castellanza vola in Corea ai mondiali
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