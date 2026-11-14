Il saluto di Paltrinieri all’Italian Open Water Tour: il re del nuoto italiano “sposa” il circuito made in Varese
Il messaggio dell'olimpionico azzurro da Ostia chiude una stagione da 8.000 partecipanti distribuiti in dodici tappe. L'appuntamento finale del 28 novembre al Foro Italico riunirà a Roma numerosi atleti internazionali in vista della calendarizzazione del circuito 2027
Un messaggio inviato da Ostia da parte di Gregorio Paltrinieri aggiunge un nuovo riconoscimento al percorso dell’Italian Open Water Tour.
L’attestato di stima del campione azzurro (con tanto di autografo con dedica al patron del circuito Marcello “Cello” Amirante sulla cuffia della nazionale) verso il principale circuito italiano di nuoto in acque libere alimenta ora l’attesa per una sua possibile presenza in acqua in una delle tappe previste per la stagione 2027.
Il riconoscimento arriva a conclusione di un’annata che ha confermato la partecipazione al movimento amatoriale e agonistico su tutto il territorio nazionale: nel corso delle dodici tappe disputate quest’anno sono stati infatti 8000 gli atleti scesi in acqua.
L’Italian Open Water Tour: da Varese al mondo, il circuito che ha rivoluzionato il nuoto in acque libere
L’appuntamento conclusivo al Foro Italico di Roma
La chiusura ufficiale della stagione è fissata per sabato 28 novembre al Foro Italico di Roma, dove si svolgeranno le premiazioni finali del circuito. Alla cerimonia è prevista la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale, a conferma del legame consolidato tra la manifestazione nata nel Varesotto e i protagonisti del nuoto di fondo.
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