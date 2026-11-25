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La Pro Patria supera la lotteria dei calci di rigore e si prende un posto nei quarti di finale di Coppa Italia Serie D. Allo stadio “Carlo Speroni” la sfida con la Sanremese si apre e si chiude con Maistrello: al 7’ quando intercetta il rinvio sbagliato di Bohli e conclude sotto la traversa e nel prolungamento quando toccherà a lui infilare il penalty decisivo.

Galleria fotografica Coppa Italia: Pro Patria – Sanremese 6-5 ai rigori 4 di 32

Dieci minuti dopo l’1-0 tigrotto, Cannistrà trova il raddoppio con un gol da posizione defilata in area di rigore, prima del 2-1 siglato dall’ex Ganz che con un’incornata precisa riapre la gara. Nel secondo tempo succede poco fino all’80’ quando di nuovo Ganz lascia partire dal limite dell’area un sinistro imprendibile per l’estremo difensore biancoblù. Dopo una gara intensa, la qualificazione si decide così dagli undici metri, dove lo stesso Ganz questa volta si fa ipnotizzare da Gnonto prima del sinistro chirurgico di Maistrello che regala il successo ai Tigrotti. Il cammino in Coppa prosegue: ai quarti di finale gli uomini di Zironelli saranno attesi dalla trasferta contro la Valenzana Mado.

CALCIO D’INIZIO

Lo Speroni riaccende i riflettori sulla Coppa Italia Serie D, con Pro Patria e Sanremese pronte a contendersi un posto nei quarti di finale. Per i biancoblù di Mauro Zironelli si tratta di un appuntamento importante, da affrontare davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di dare continuità al percorso stagionale e proseguire l’avventura nella competizione. Dall’altra parte una Sanremese in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive in campionato, ma determinata a giocarsi le proprie carte in una sfida da dentro o fuori. Occhi puntati anche su Simone Ganz, ex attaccante biancoblù che torna a Busto Arsizio da avversario. La Pro Patria ritorna al 3-4-3: tra i pali Gnonto; nel reparto arretrato Verre, Aliata, Cannistrà; in mezzo al campo Benedetti, Gianola, Mbengue, Affronti; In avanti il trio Nanni, Barranco, Maistrello.

PRIMO TEMPO



Il match si apre subito con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti. A rompere gli equilibri è inizialmente la Sanremese, che al 2’ si rende pericolosa con Klimavicius: il giocatore ligure trova lo spazio per la conclusione, ma Gnonto si distende e devia in calcio d’angolo. La risposta della Pro Patria è immediata e al 7’ arriva il vantaggio biancoblù: Bohli sbaglia il rinvio, Maistrello intercetta il pallone e con il sinistro trova una conclusione che non lascia scampo al portiere ospite, firmando l’1-0. I liguri non accusano il colpo e sfiorano subito il pareggio con Ganz, il cui destro viene toccato da Gnonto, finisce sul palo e viene poi allontanato da Aliata. L’estremo difensore tigrotto è ancora protagonista poco dopo, quando deve uscire dai pali per neutralizzare il tentativo di Cipriani.

Al 17’ i padroni di casa colpiscono nuovamente: Nanni vede e premia l’inserimento di Cannistrà, che riceve in area da posizione defilata e riesce a trovare lo specchio della porta, firmando il raddoppio biancoblù. La Sanremese prova a reagire e al 20’ va vicina a riaprire la partita sugli sviluppi di un corner battuto da Monticone, con il pallone che attraversa tutta l’area senza trovare una deviazione vincente. Il gol degli ospiti è però soltanto rimandato: al 25’ Cavaliere disegna dalla destra un cross preciso per Ganz, che anticipa tutti e di testa batte Gnonto, accorciando le distanze. La rete dà fiducia ai liguri, che appena un minuto più tardi costruiscono un’altra occasione con Ganz, bravo a raccogliere la respinta in uscita del portiere biancoblù e a indirizzare il destro verso l’angolino, trovando però ancora una volta la risposta decisiva di Gnonto. La Pro Patria prova a riprendere in mano la gara al 34’, quando Barranco anticipa la difesa ligure, si gira rapidamente in area e calcia con il sinistro, costringendo Bohli alla deviazione in corner. Nel finale la Sanremese aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, ma la difesa biancoblù riesce a contenere gli ultimi tentativi degli ospiti.

SECONDO TEMPO

La ripresa offre poche emozioni, con le due squadre che faticano a trovare spazi e occasioni per rendersi pericolose. Per assistere al primo vero squillo bisogna attendere il 69’, quando un errore di Chesmedjiev favorisce la ripartenza biancoblù: Barranco serve Affronti, che a sua volta mette in mezzo per Maistrello. L’attaccante anticipa tutti di testa e va vicino alla rete, ma il direttore di gara ferma tutto per un suo precedente fallo sul difensore. Quando la gara sembra ormai avviata verso il finale, all’82’ arriva il pareggio della Sanremese. Ganz riceve al limite dell’area da Klimavicius, si sposta il pallone sul sinistro e lascia partire una conclusione imparabile per Gnonto.

È la rete del 2-2, con l’ex che punisce la Pro Patria e riporta in equilibrio la sfida. I liguri prendono fiducia ma la formazione biancoblu va vicino a chiudere la partita: all’86’ Rossi crossa dalla sinistra, Maistrello si libera in area e calcia, colpendo il pallone di controbalzo ma mandandolo alto sopra la traversa. Nel finale è invece la Sanremese ad avere una clamorosa occasione per il sorpasso: Ganz imbuca per Melis, che si presenta tutto solo davanti a Gnonto ma spreca incredibilmente il possibile gol del vantaggio.

RIGORI

Si va così ai calci di rigore. Dal dischetto è Nguegang ad aprire la serie trovando la rete, mentre Morrone si fa ipnotizzare da Bohli, che para il tentativo biancoblù e tiene in corsa la Sanremese. A decidere la sfida è però l’errore dell’ex Ganz, protagonista di un’ottima prestazione nei tempi regolamentari ma questa volta fermato da Gnonto, decisivo nella circostanza. A chiudere i conti ci pensa Maistrello: sinistro perfetto che brucia Bohli e spedisce il pallone in fondo alla rete, facendo esplodere di gioia lo Speroni.

PRO PATRIA-SANREMESE 6-5 dcr (2-2 / 2-1)



RETI: 7′ Maistrello (PPA), 17′ Cannistrà (PPA), 25′ Ganz (SAN), 80′ Ganz (SAN)

RIGORI: Nguegang (SAN) – gol; Rossi (PPA) – gol; Cheshmedjiev (SAN) – gol; Affronti (PPA) – gol

Costantino (SAN) – fuori; Frattini (PPA) – gol; Grosso (SAN) – gol; Morrone (PPA) – parato; Ganz (SAN) – parato; Maistrello (PPA) – gol.

PRO PATRIA (3-4-3): Gnonto; Verre, Aliata (55′ Mapelli), Cannistrà; Affronti, Gianola (61′ Rossi), Mbengue, Benedetti (81′ Mingirulli); Nanni (55′ Morrone), Barranco (73′ Frattini), Maistrello. A disposizione: Bajrami, Auci, Arpino, Baraye. Allenatore: Castellazzi.

SANREMESE (3-5-2): Bohli; Rota (46′ Appiah), Grosso, Monticone; Cipriani (61′ Nguegang), Usai (73′ Costantino), Cheshmedjiev, Cavaliere, Girgi; Klimavicius (85′ Melis), Ganz. A disposizione: Sposito, Di Fino, Anzalone, Czech, Racot. Allenatore: Festa.

NOTE. Ammoniti: Cipriani (SAN), Appiah (SAN), Cheshmedjiev (SAN), Costantino (SAN)