A margine dell’incontro nella sala Andrea delle Ville Ponti di Varese, per la tappa del roadshow “PA Digitale 2026“, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione e alla Trasformazione digitale Alessio Butti ha fatto il punto sulle risorse arrivate sul territorio – illustrate nell’incontro – e sulle prospettive per il Varesotto.

Innanzitutto, qual è il bilancio delle risorse Pnrr arrivate a Varese e sul territorio? «Innanzitutto il governo ha inteso in questi quattro anni investire moltissimo sulla Lombardia, che ovviamente è la regione che meglio si è piazzata relativamente ai finanziamenti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione locale, ma anche per la connettività. Il dipartimento sta incontrando le singole province insieme agli amministratori per fare il punto in questa fase conclusiva: dobbiamo capire come ragionare attorno alla fine di quella economia drogata col Pnrr e capire come invece si può investire lavorando sulle proprie gambe».

Nel merito dei risultati locali, il sottosegretario ha parlato di “risultati lusinghieri” su tutta la provincia di Varese, ricordando che il territorio è coperto per oltre tre quarti dalla fibra Ftth, che dove ci sono difficoltà si interviene con l’Fwa e che in Lombardia è stata svolta una sperimentazione satellitare finanziata direttamente per le aree più periferiche e disagiate. Sull’adesione dei municipi al programma “PA Digitale 2026”, Butti ha poi rimarcato la grande soddisfazione per l’ampia partecipazione dei Comuni varesini alle misure Pnrr.

E ora, quali sono le sfide che adesso attendono il futuro di questi territori? «Stiamo incontrando anche la dimensione imprenditoriale ovviamente di Varese e con loro vorremmo ad esempio affrontare una che per noi è una sfida fondamentale, che è quella del quantum».

Il sottosegretario ha richiamato la strategia sulle tecnologie quantistiche varata dal governo nel luglio dell’anno scorso e l’inaugurazione a Como — in occasione del bicentenario della morte di Alessandro Volta — della macchina quantistica più potente in Italia e la seconda di quella classe in Europa, con capacità di calcolo disponibile anche gratuitamente per università e ricerca. Guardando al territorio, Butti ha sottolineato il percorso dell’Università dell’Insubria: «Sappiamo che l’Insubria, che è un’università importante, sta lanciandosi ad ampie falcate verso questa proiezione tecnologica». E ha aggiunto una prospettiva legata ai nuovi studi: «Con l’Insubria stiamo lavorando intensamente, come sapete hanno chiesto di istituire una prima facoltà di farmacia. Sarei molto felice se attraverso l’utilizzo di questa nuova struttura quantistica potessero fare addirittura un corso di laurea di farmacologia computazionale: sarebbe la prima in Europa e quindi per tutto il nostro territorio e per l’Università dell’Insubria sarebbe veramente straordinario».