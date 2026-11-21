Il sottosopra sul palco del Teatro di Varese con Back to Hawkins – Stranger Things tribute
Canzoni iconiche degli anni '80 e scene cult della fortunata serie tv hanno preso vita sul palco in uno spettacolo musicale che ha coinvolto il pubblico
L’atmosfera del sottosopra ha accolto gli spettatori di Back to Hawkins – Stranger Things tribute in scena venerdì 20 novembre al Teatro di Varese. Prima ancora che prendesse vita lo spettacolo, musiche inconfondibili, rumori sinistri luci e scenografia hanno calato il pubblico nel clima della fortunata serie tv.
I personaggi, come i passaggi cinematografici più iconici della della serie, hanno animato il palco con sketch alternati a canzoni indimenticabili, presentati non necessariamente in ordine cronologico.
Tanto che è stato Vecna uno dei primi a prendere la parola e a farsi riconoscere, nell’inedito ruolo di narratore, per guidare il pubblico sin dall’inizio nel racconto. Sia palco sia tra le poltrone della platea, partecipando, assieme agli altri personaggi, alle numerose incursioni in platea per coinvolgere il pubblico in giochi, scene e canzoni iconiche.
Notevole la colonna sonora degli anni ’80 che è stata tra i punti di forza della serie tv, e anche dello spettacolo musicale live, interpretata principalmente dai due cantanti solisti della compagnia. Una compagnia creata ad hoc per la produzione dello spettacolo, con audizioni nazionali che hanno pescato anche nelle scuole di musical per trovare gli interpreti giusti per i giovanissimi Mike, Undi, Max, Will, Lucas e Dustin.
Efficaci i giochi di luci, studiati per valorizzare la scenografia e suggerire ambienti e stati d’animo. Dallo spettacolo rimane escluso l’ultimo capitolo della serie, a favore di un finale aperto che è un inno alla fantasia, in pieno stile anni ’80.
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