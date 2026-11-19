Il nuovo insediamento commerciale previsto tra via San Pietro e via Don Celeste Milani a Origgio torna al centro del dibattito. A intervenire sono gli Amici del Bosco di Origgio, che in una presa di posizione esprimono preoccupazione per le conseguenze dell’intervento sul territorio, richiamando l’attenzione sul consumo di suolo, sull’aumento del traffico e sulle possibili criticità ambientali. L’associazione invita a non considerare soltanto le nuove attività commerciali annunciate, ma anche ciò che il progetto comporterà per l’area interessata.

Ecco la riflessione dell’associazione:

Non vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato. È un vecchio proverbio che ci è tornato in mente leggendo sulla stampa locale l’articolo dedicato al nuovo insediamento previsto tra via San Pietro e via Don Celeste Milani, a Origgio.

Il supermercato è annunciato, i negozi pure, la rotatoria anche. Il piano urbanistico è già stato approvato, ma cosa perderà il territorio per fargli posto?

Gli Amici del Bosco di Origgio conoscono questa vicenda da tempo. Già nel 2021 il Comune aveva individuato la nostra associazione tra i soggetti interessati al procedimento ambientale. E noi abbiamo fatto il nostro dovere.

La superficie territoriale dell’intervento è di circa 21.185 metri quadrati, ma il progetto ne computa soltanto 2.122 come verde drenante: appena il 10%. Altro che limitarsi agli 8.100 metri quadrati citati dalla stampa locale! Il problema non sono soltanto gli edifici, ma anche i parcheggi, i piazzali e le nuove strade.

Lo studio viabilistico allegato al progetto stima fino a 986 movimenti veicolari nell’ora di punta del fine settimana, comprendendo traffico aggiuntivo e deviato. Per il venerdì sera prevede un aumento del ritardo medio sulla rete di circa il 25%. Sono le previsioni contenute nello studio del traffico del progetto stesso.

Lo avevamo già segnalato nel 2022: le rilevazioni del traffico risalgono al marzo 2020, proprio nei giorni in cui iniziavano le restrizioni per il Covid. Le nostre osservazioni furono esaminate anche in Consiglio comunale nel febbraio 2023. Sono passati sei anni. Per progettare la viabilità del futuro, forse sarebbe ora di smettere di vivere nel 2020!

A seguito di una nostra segnalazione, accompagnata dall’esame di fotografie aeree storiche, Arpa Lombardia ha chiesto al Comune di verificare la possibile presenza di accumuli di materiali nei terreni interessati dall’intervento. Ha inoltre richiamato l’opportunità di un’indagine preliminare prima degli scavi.

Anche i residenti di via Milani hanno scritto al sindaco. Chiedono di conoscere il futuro degli spazi verdi davanti alle loro abitazioni e le conseguenze delle nuove attività su traffico, rumore e qualità della vita.

Un supermercato oggi, un insediamento logistico domani, nuove strade, parcheggi, capannoni. E sullo sfondo la trasformazione dell’area ex Novartis.

E, tornando al proverbio iniziale, prima di vendere la pelle dell’orso sarebbe bene assicurarsi che a pagare il conto non siano, ancora una volta, gli origgesi e tutti quelli che, volenti o nolenti, si trovano a percorrere quella strada ogni giorno.

Amici del Bosco di Origgio

Foto di Dave Hostad da Pixabay