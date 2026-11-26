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Il Teatro Blu di Cadegliano vola nel Regno Unito con lo spettacolo “Una donna sola”, proposto in occasione del centenario della nascita di Dario Fo. Le repliche sono in programma lunedì 30 novembre 2026 a Belfast e martedì 1 dicembre 2026 a Edimburgo, con il patrocinio della Fondazione Fo Rame.

Le tappe tra Belfast ed Edimburgo

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre alle 18.30 all’Accidental Theatre, in Shaftesbury Square a Belfast, in Irlanda del Nord. Il giorno seguente, martedì 1 dicembre alle 18, la compagnia sarà a Edimburgo, in Scozia, negli spazi di Italy House in East London Street.

Al termine di entrambe le rappresentazioni è previsto un incontro con la regista: a Belfast il dialogo sarà moderato dal dottor Giuliano Campo della Ulster University, mentre a Edimburgo a moderare l’incontro sarà il professor Joseph Farrell della University of Strathclyde.

La storia di Roberta e il teatro di Teatro Blu

Scritto da Dario Fo e Franca Rame, “Una donna sola” è diretto e interpretato da Silvia Priori, con le videoproiezioni di Maha Lorenz. Al centro della vicenda c’è Roberta, moglie, madre e casalinga alle prese con desideri e aspirazioni che faticano a trovare spazio, in un racconto che intreccia ironia, poesia, sarcasmo e registri comici e drammatici.

Teatro Blu, associazione culturale e creativa attiva dal 1989 e riconosciuta dal Ministero della Cultura, porta all’estero una realtà radicata nel territorio varesino ma da tempo protagonista in festival e teatri internazionali, spaziando dalla prosa alla danza, dalla musica contemporanea al teatro fisico e multidisciplinare.

L’impegno civile e i sostegni istituzionali

L’iniziativa si inserisce idealmente nella campagna internazionale “16 Days of Activism against Gender-based Violence”, in programma dal 25 novembre al 10 dicembre, offrendo uno spunto di riflessione sulla condizione femminile e sulla violenza di genere.

Attraverso la propria attività teatrale, Silvia Priori prosegue da anni un percorso dedicato alla parità di genere, alla valorizzazione delle donne e al racconto delle loro storie. L’evento è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Edimburgo, dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo e della Fondazione Dario Fo e Franca Rame.