Presentata nella sala rinnovata di Poste Italiane in via Milano, davanti al patron dell’iniziativa Maurizio Gandini e ai rappresentanti di Provincia, Comune, Amici di San Fermo e Poste Italiane, l’iniziativa che lega la memoria dell’Autostrada dei Laghi alla valorizzazione di un borgo del Quattrocento. L’appuntamento è per domenica 22 novembre, in concomitanza con la Festa dell’albero, e segna la conclusione di un percorso sviluppato in tre anni in diversi luoghi del territorio.

L’annullo e il suo percorso

Protagonista è l’annullo filatelico dedicato all’iniziativa. Il timbro, di forma rotonda, riproduce l’albero e riporta le scritte «Il testimone verde dell’autostrada», «una storia lunga oltre 100 anni» e «L’albero del borgo di Penasca», con la data del 22 novembre 2026. Domenica Poste Italiane sarà presente dalle 10 alle 16 al Santuario dei Santi Fermo e Rustico con una postazione filatelica, dove si potranno acquistare le emissioni più recenti, i francobolli a tema, folder, cartoline e tessere. I presenti potranno usare il timbro su una cartolina con francobollo.

Dopo l’evento il timbro figurato resterà per sessanta giorni allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Varese Centro, in viale Milano 11, per poi essere depositato a Roma nel Museo Storico della Comunicazione ed entrare nella collezione storico-postale. A fare gli onori di casa è stata Gabriella Ghiringhelli, direttrice dell’ufficio postale centrale di Varese.

Roberto Puzone, responsabile filatelico di Poste, ha spiegato che il timbro è stato creato per l’occasione e non verrà ripetuto.

Binda e le Poste d’epoca

Per le cartoline in vendita sarà disponibile anche il francobollo dedicato ad Alfredo Binda, recuperato dallo stesso Puzone dal deposito nazionale di Roma: le copie sono poche e sono le ultime rimaste. Gandini ha ricordato che quel francobollo fu realizzato nel 2002 con Alfredo Ambrosetti.

Sergio Gianoli, esperto di ciclismo, ha fatto presente che nel 2027 ricorrerà il centenario della prima vittoria di Binda ai Mondiali, nel 1927, e ha prospettato la possibilità di collegare all’anniversario un’iniziativa filatelica, senza presentarla come già definita. La famiglia Mottino, storicamente legata al trasporto della posta, ha promesso di portare una Topolino originale delle Poste degli anni Quaranta.

Le tappe commemorative

Negli anni il percorso ha toccato un monumento all’autogrill di Castronno, una targa a Bodio Lomnago e tante altre iniziative dedicate alla storia dell’autostrada. Domenica sarà svelata una nuova targa per ricordare l’evento.

L’albero di Penasca

L’albero attorno al quale si svolgerà la cerimonia era a dimora a fianco dell’A8, nello spartitraffico, ed è diventato un simbolo di resilienza e forza. Viene celebrato in occasione della Giornata dell’albero, oltre che per chiudere gli eventi legati al centenario dell’autostrada. La festa si terrà nell’area privata accanto all’albero, all’interno del borgo, con accesso da via Oslavia passando dal santuario.

Il valore dell’autostrada secondo la Provincia

Il presidente della Provincia, Marco Magrini, ha collocato l’iniziativa nel centenario della Provincia di Varese, che cadrà il 2 gennaio 2027, indicando l’autostrada come una delle opere importanti della storia provinciale. Ha ricordato il passaggio del capoluogo a Varese nel 1927 e ha spiegato che il territorio conta 890.000 abitanti ed è una provincia tra le più importanti del Paese.

Secondo Magrini l’Autostrada dei Laghi ha contribuito alla crescita industriale e va mantenuta e resa più funzionale. Sul fronte dei trasporti ha sostenuto che il collegamento ferroviario con Milano deve ridurre i tempi fino a 30 minuti e avere meno fermate. L’autostrada resta importante, ma il traffico rende difficile il viaggio in entrambe le direzioni: da qui l’invito a lavorare su più mezzi di trasporto, non solo sull’auto. Verde, ville e patrimonio culturale rendono il territorio attrattivo, ha aggiunto, ma servono collegamenti e servizi adeguati perché le persone possano viverci.

San Fermo, un borgo da scoprire

Patrizia Bonacina, presidente degli Amici di San Fermo, ha raccontato che il gruppo, nato negli anni Ottanta e attivo da 45 anni, ha lavorato per valorizzare un borgo poco conosciuto. Ha ricordato gli interventi sulle strade e l’attenzione ricevuta dal Comune. Il coinvolgimento nell’iniziativa dell’albero, già noto al gruppo, ha suscitato entusiasmo.

Sul fronte artistico, il quadro di Giulia Mantica sulla storia dell’autostrada è stato esposto per un mese in Regione Lombardia, per circa sei mesi in Provincia e in varie località, tra cui Como, e sarà portato all’evento. Giampiero Castiglione sta realizzando un altro dipinto. Mantica ha promesso di arrivare presto domenica.

La prima domenica di settembre il borgo ospita una rassegna con circa sessanta pittori. Bonacina e Luisa Oprandi, consigliere comunale e membro dell’associazione, hanno ricordato la presenza di dipinti e poesie sui muri, tra cui un componimento in dialetto di Oprandi sulla battaglia di Varese e la prima fase dell’Unità d’Italia. Oprandi ha ricordato come, nel 1998-99 il borgo era stato inserito tra i paesi dipinti d’Italia, riconoscimento poi perso per vicende amministrative; gli Amici ne hanno mantenuto la vocazione con una pinacoteca a cielo aperto.