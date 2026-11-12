Il treno Novara-Malpensa passa dal Castanese ma non si ferma: “Ma la Regione prevedeva le fermate”

Il nuovo treno diretto tra Novara, Malpensa, Varese e la Svizzera attraverserà il Castanese, ma almeno secondo il modello di esercizio annunciato finora non fermerà a Vanzaghello-Magnago, Castano Primo e Turbigo. Una scelta che da settimane alimenta proteste, richieste di chiarimento e iniziative politiche.

Ora un lettoredi Varesenews e Malpensanews torna sulla questione ponendo una domanda ulteriore: le fermate nel Castanese erano già previste, almeno come scenario futuro, negli atti di programmazione di Regione Lombardia?

Il riferimento è alla deliberazione della Giunta regionale n. XII/5504 del 15 dicembre 2025, con cui veniva approvato lo schema d’intesa tra Regione Lombardia e Canton Ticino per lo sviluppo della mobilità transfrontaliera. Quell’intesa è stata successivamente sottoscritta nel giugno 2026 e ratificata con la legge regionale 27 del 12 ottobre 2026.

Secondo il lettore, nella mappa allegata alla delibera, dedicata agli scenari di lungo periodo, il collegamento tra Novara Nord, Malpensa e il Canton Ticino comprenderebbe anche fermate nei comuni del Castanese. Da qui la domanda: perché il servizio che entrerà in funzione nel 2027 non le prevede?

Non è la prima volta che lo stesso cittadino pone il problema. Il 29 ottobre era già stata inviata un’istanza a Regione Lombardia, Città Metropolitana, Agenzia del Trasporto pubblico locale e, per conoscenza, a Trenord, Tilo, Parco del Ticino e ai Comuni interessati, chiedendo che il nuovo collegamento diretto effettuasse fermate anche a Turbigo, Castano Primo e Vanzaghello.

Il ragionamento partiva da un dato molto semplice: il nuovo treno utilizzerà proprio la linea che attraversa quei paesi, ma tirerà diritto.

Il servizio sarà il prolungamento fino a Novara dell’attuale S50 transfrontaliera. Secondo l’annuncio ufficiale della Regione Piemonte, dal 1° marzo 2027 un treno ogni ora partirà da Novara Nord e raggiungerà Malpensa, per poi proseguire verso Gallarate, Varese, Lugano e Bellinzona. Le fermate annunciate tra Novara e l’aeroporto sono però soltanto Galliate, Malpensa Terminal 1 e Terminal 2. Vanzaghello, Castano Primo e Turbigo restano quindi fuori dal servizio, pur trovandosi lungo la linea utilizzata.

Il nodo della delibera regionale

Il punto sollevato dal lettore è interessante perché sposta la questione dal terreno della semplice rivendicazione locale a quello della coerenza con la programmazione ferroviaria regionale. Va però fatta una distinzione.

L’intesa tra Lombardia e Canton Ticino definisce infatti scenari di sviluppo della mobilità transfrontaliera nel breve, medio e lungo periodo. Si tratta quindi di un documento di pianificazione e indirizzo, non necessariamente di un programma di esercizio vincolante treno per treno e fermata per fermata.

È forse eccessivo affermare che la mancata fermata nel Castanese “violi” o “disattenda” automaticamente la delibera. La domanda può essere posta invece in termini diversi: perché il modello di servizio annunciato per il 2027 non recepisce le fermate che, secondo la lettura della mappa allegata all’intesa, comparivano nello scenario programmatorio?

La polemica nel Castanese

La questione delle fermate è comunque diventata rapidamente politica. A Turbigo, il consigliere comunale Francesco Gritta di sìAmo Turbigo ha chiesto che il nuovo collegamento diventi un’opportunità anche per il paese, sottolineando come il territorio abbia storicamente subito parte degli impatti ambientali e acustici legati a Malpensa senza beneficiare in misura analoga di collegamenti diretti con l’aeroporto. Anche il sindaco Fabrizio Allevi ha spiegato di essersi attivato con Ferrovienord e Regione Lombardia per verificare la possibilità di inserire almeno alcune fermate a Turbigo, pur riconoscendo che la modifica non appare semplice.

Analoghe interlocuzioni sono state avviate anche a Vanzaghello, mentre il tema coinvolge inevitabilmente anche Castano Primo. La contestazione si concentra soprattutto su quella che viene percepita come una contraddizione: il treno attraversa tre stazioni del territorio lombardo senza fermarsi, mentre effettua servizio a Galliate, sul versante piemontese.

Nella prima istanza il cittadino aveva anche stimato in meno di cinque minuti l’aumento complessivo del tempo di percorrenza derivante dall’inserimento di tre fermate aggiuntive, sostenendo che un sacrificio limitato in termini di velocità commerciale potrebbe avere un impatto significativo sull’accessibilità di tutto il Castanese.

Il rapporto difficile tra Castanese e Malpensa

Dietro alla protesta ferroviaria c’è anche una questione territoriale più ampia. I comuni del Castanese hanno da anni un rapporto complesso con Malpensa: sono vicini allo scalo, coinvolti dagli effetti delle rotte aeree, dal rumore e dalle scelte infrastrutturali, ma spesso si sono considerati meno rappresentati nei luoghi decisionali rispetto ai comuni varesini immediatamente intorno all’aeroporto. Per quanto tanto in passato quanto oggi non manchino rappresentanti di quel territorio in consiglio regionale.

È una tensione emersa – ad esempio – anche nelle discussioni sul Masterplan e sulle rotte aeree, quando diversi comuni del Milanese a sud dello scalo hanno rivendicato maggiore coinvolgimento nelle decisioni.

Per questo il nuovo collegamento ferroviario viene letto non soltanto come un servizio di trasporto, ma anche come una possibile occasione per trasformare la vicinanza a Malpensa in un vantaggio concreto per pendolari, lavoratori, studenti e per il turismo legato al Parco del Ticino.