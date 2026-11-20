Il truck della Polizia Postale in piazza Repubblica a Varese per insegnare ai ragazzi a navigare sicuri
Nuova tappa della campagna “Una Vita da Social”: a bordo dell’aula multimediale gli agenti hanno incontrato gli studenti delle scuole medie su cyberbullismo, adescamento online e privacy
Il truck della Polizia Postale ha fatto tappa a Varese. Nella mattinata di venerdì 20 novembre piazza della Repubblica ha ospitato una nuova tappa di “Una Vita da Social”. È la campagna itinerante di educazione alla legalità digitale promossa dalla Polizia di Stato insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
L’obiettivo dell’iniziativa è informare i cittadini, e in particolare i più giovani, sui rischi legati a un uso poco consapevole di internet e dei social network, e aiutarli a prevenirli.
Al centro della giornata c’era il truck della Polizia Postale e delle Comunicazioni, un’aula didattica multimediale su ruote allestita con tecnologie di ultima generazione e pensata per un’esperienza interattiva. A bordo il personale della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Varese ha accolto numerosi studenti delle scuole secondarie di primo grado, accompagnati da insegnanti e genitori.
Negli incontri formativi i ragazzi hanno potuto confrontarsi direttamente con gli agenti su cyberbullismo, adescamento online, tutela della privacy e rischi nascosti nella rete. Secondo quanto riferito dalla Questura, gli studenti hanno seguito con interesse e curiosità e hanno mostrato attenzione per le regole di una navigazione sicura.
All’iniziativa ha partecipato anche il direttore del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano, Carmeli.
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