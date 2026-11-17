«Il tuo sole è fuori, il mio è dentro». Una frase pronunciata da un detenuto della Casa circondariale di Busto Arsizio è rimasta sospesa nell‘agorà di Materia più di tante analisi sul sistema carcerario. L’ha ricordata il fotografo Carlo Meazza, raccontando uno degli incontri che hanno accompagnato il progetto Sguardi nel mondo, presentato a Castronno dall’associazione Centoventi e da Oblò Teatro.

Galleria fotografica Geografie Umane di Carlo Meazza 4 di 4

L’idea alla base del progetto era semplice solo in apparenza. A entrare in carcere sono state le immagini realizzate da Carlo Meazza durante anni di viaggi e reportage. Cento fotografie mostrate a un gruppo di detenuti, venti quelle selezionate. Da lì sono nati testi, ricordi, frammenti di vita e riflessioni che oggi accompagnano ogni scatto.

Durante la serata sono state lette alcune delle parole scritte dai partecipanti al laboratorio. Racconti che parlano di padri scomparsi, di montagne lontane, di viaggi, di porti, di libertà e di errori. In molti casi le fotografie hanno riportato a galla luoghi lasciati a migliaia di chilometri di distanza, come nel caso del detenuto originario dell’Himalaya indiano che, osservando una fotografia di montagna, ha raccontato i pellegrinaggi compiuti da bambino con la propria famiglia. Quando il fotografo gli ha chiesto se provasse nostalgia di quei luoghi, la risposta è arrivata in silenzio, con un semplice cenno della testa.

Per Paolo Cassani, dell’associazione Centoventi, il valore dell’iniziativa sta proprio nella possibilità di far emergere ciò che spesso resta nascosto. Le fotografie hanno funzionato come un innesco, capace di mettere in movimento ricordi, emozioni e competenze che difficilmente trovano spazio nella quotidianità del carcere. Non solo racconti personali, ma anche domande tecniche sulla fotografia, curiosità sui viaggi e confronti che hanno trasformato gli incontri in momenti di scambio autentico.

Anche Carlo Meazza ha raccontato la sorpresa di fronte all’attenzione e alla partecipazione dei detenuti. A colpirlo non sono stati soltanto i testi nati dalle immagini, ma anche la profondità delle domande ricevute e la capacità di quelle persone di riconoscersi negli scatti. Uno degli episodi più intensi è arrivato durante l’esposizione del progetto all’interno del carcere, quando un detenuto che non aveva preso parte al laboratorio si è fermato davanti alle fotografie in lacrime. «Avrei voluto scriverle io tutte queste cose», gli ha confidato. «Sono tutte cose che provo anch’io».

La mostra era stata allestita per la prima volta all’interno del carcere di Busto Arsizio. Ogni autore accompagnava i visitatori davanti alla fotografia scelta, leggendo il proprio testo e spiegando il percorso che lo aveva portato a scriverlo. Un’esperienza che gli organizzatori hanno deciso di portare anche all’esterno, nelle biblioteche, nelle scuole e negli spazi culturali del territorio, con l’obiettivo di superare il confine fisico e simbolico delle mura carcerarie.

Durante la serata di Materia, più volte è tornato un concetto: il carcere rischia spesso di essere raccontato soltanto attraverso numeri, emergenze e cronaca. Sguardi nel mondo prova invece a partire dalle persone. Non per cancellare le responsabilità o le colpe, ma per ricordare che dietro ogni porta chiusa ci sono ancora memorie, desideri, rimpianti e possibilità di cambiamento. Come ha osservato uno dei partecipanti all’incontro, la pena è già nella privazione della libertà. Il resto dipende dalla capacità di continuare a vedere, anche dietro le sbarre, degli esseri umani