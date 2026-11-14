Il Varese fa visita alla CasateseMerate: “Servirà tanto carattere”

La classifica corta del Girone D di Serie D non concede errori e così il Varese, dopo un punto nelle ultime due gare, si è ritrovato a pochi punti dalla zona playout. Serve riprendere in fretta la marcia per non ritrovarsi invischiati nelle “sabbie mobili” della bassa classifica ma per conquistare un risultato positivo in casa della Casatese Merate servirà una gara davvero completa. I biancorossi scenderanno in campo domenica 15 novembre allo stadio “Ferrario” di Merate, un campo ostico per tutti, a maggior ragione per un Varese che fa ancora i conti con qualche indisponibile di troppo. Con Pietro Cogliati fuori a lungo termine, l’addio – ufficializzato nelle ultime ore – di Niccolò Romero e qualche acciacco tra influenza e guai fisici, mister Andrea Ciceri cercherà di schierare un undici competitivo, ma al quale non dovrà mancare il carattere e la faccia tosta di chi vuole tornare alla vittoria.

La Casatese Merate porta avanti un progetto di lungo corso che da anni la vede vivere nelle zone alte delle varie classifiche di Serie D. Per i brianzoli mancherà il difensore Federico Bertoni – varesino ed ex di turno – che sconterà la quarta e ultima giornata di squalifica rimediate per un’espulsione per proteste nella sfida contro la Pro Patria. Ma le frecce all’arco di mister Commisso non mancano, come l’ex Pro Patria Giorgio Citterio e l’ultimo arrivo, l’attaccante Lorenzo Catania.

«Servirà tanto carattere su un campo difficile, contro una squadra da playoff – attacca mister Ciceri -. Però i punti servono. Troviamo una squadra che staziona nelle posizioni in cui è di casa negli ultimi anni. È vero che in sei stagioni cinque volte ha raggiunto i play-off, due o tre con questo allenatore, quindi sta confermando la validità della programmazione che hanno e quindi andiamo in una trasferta dove giustamente servirà ancora tanto carattere e dove dovremo dare tutto. Al netto dei normali primi casi influenzali che ci hanno bloccato per qualche giorno un paio di giocatori, sostanzialmente ci siamo presentati positivamente, forse anche sull’onda del punto conquistato in extremis. La squadra si è spesa, ha lavorato, si è preparata, vedo i ragazzi che stanno bene, quindi siamo pronti a battagliare».

«La Casatese è una squadra che fa della solidità difensiva e dell’organizzazione uno dei suoi punti di forza – prosegue l’allenatore biancorosso -, almeno il lavoro del mister in questi anni è sempre stato così, essendo stata negli ultimi due anni la seconda miglior difesa del girone. Nelle ultime settimane arriva da due vittorie di misura contro due squadre importanti come Castellanzese e Pro Sesto, il che denota che ha trovato quegli equilibri di cui è capace. Ci aspettiamo una squadra davvero complicata da giocarci contro, difficile da scardinare, e di punti deboli non ne ha tanti; spero che riusciremo a stare dentro la partita in maniera equilibrata, provando a trovare quelle soluzioni dentro il campo che possano far male alla loro compagine».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE D – XI GIORNATA

Castellanzese – Casatese Merate; Cittadella Modena – Pavia; Lentigione – Arconatese; Oltrepò – Crema; Pontedera – Solbiatese; Pro Patria – Pistoiese; Pro Sesto – Correggese; Tropical Coriano – Varesina; Varese – Sant’Angelo.

CLASSIFICA: Pistoiese 27; Lentigione 21; Pro Patria 20; Castellanzese 19; Casatese Merate 16; Pro Sesto 15; Pavia, Cittadella Modena, Solbiatese, Sant’Angelo 14; Varese 13; Correggese, Crema 12; Varesina 11; Pontedera 7; Tropical Coriano, Arconatese 6; Oltrepò 5.

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