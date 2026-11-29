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Un punto che non è male ma che non interrompe la serie senza vittorie del Varese, che si allunga così a sei gare. Lo 0-0 biancorosso a Pavia è frutto di un primo tempo ben giocato ma dove è mancato il gol, con il portiere di casa Cincilla impegnato a più riprese e con la traversa di Barzotti poco prima dell’intervallo. Nella ripresa però il volto della squadra di Ciceri è cambiato, chiusa in difesa e incapace di ripartire in cerca del gol. Bene la difesa, che con Costante e Bruzzone ha retto bene il colpo senza concedere grandi chance agli avversari, male invece chi in avanti doveva creare qualcosa di più, da Favale a Sovogui passando per il subentrato Ndagijimana. L’unica occasione varesina della ripresa è stato il mancino di Beretta al 90′ fuori di poco, troppo poco per sperare di portarsi a casa il bottino pieno.

E adesso ci sarà un dicembre di fuoco, iniziando da settimana prossima quando al “Franco Ossola” arriverà la Pistoiese capolista. Servirà qiualcosa di più ma anche sperare che rientri Malinverno al più presto, anche perché oggi si è fermato Piantoni e non è un aspetto di poco conto, considerando anche il conto degli under. Inutile dire, e vogliamo ribadirlo, che un innesto in attacco sarebbe quantomeno auspicabile.

FISCHIO D’INIZIO

Sfida da ex incrociati per i due allenatori della gara: mister Ciceri torna al “Fortunati” alla guida di un Varese che vuole interrompere la striscia senza vittorie; Pablo Granoche invece vuole mantenere imbattuto in casa il suo Pavia. Assenze importanti dalle due parti: i biancorossi devono ancora fare a meno di Malinverno e Cogliati e si schierano con un 4-3-3 che in avanti punta su Favale, Gallotti e Barzotti; per i padroni di casa invece manca il varesino Marangon, squalificato dopo l’espulsione di Castellanza, e il modulo è 4-2-3-1 con Kean, Raballo e Cavallotti alle spalle di Rosa.

PRIMO TEMPO

È una partenza di gran carriera quella del Varese che nei primi due minuti di gioco impegna due volte Cincilla: prima è Piantoni con un destro potente da fuori che costringe il portiere ad alzare la palla sopra la traversa poi, dal corner successivo, l’estremo difensore si allunga in tuffo per togliere dall’angolino il tentativo dello stesso Piantoni. Biancorossi che collezionano quattro corner in 5′ ma senza riuscire a sbloccare la sfida. Passata indenne l’ondata, il Pavia si riorganizza e riparte. Mangano deve compiere una doppia parata al 14′ prima sul mancino potente di Bernini dalla lunga, poi sulla ribattuta di Ghiringhelli. La partita resta viva, il Varese tiene il baricentro alto e mette in area avversaria diversi palloni pericolosi senza però trovare occasioni. Dall’altra parte invece il Pavia ha una grande occasione al 27′ quando Mangano respinge maluccio il tiro di Cavallotti ma Bartoli grazia i biancorossi calciando a lato il tap-in praticamente a porta vuota. La risposta varesina arriva al 31′ con Barzotti che gira bene di testa un cross dalla destra ma trova ancora Cincilla pronto alla parata. Nel finale di prima frazione il gioco si ferma per l’infortunio di Piantoni (problema muscolare, sostituito da Sovogui), con mister Ciceri che passa a un 4-2-3-1. C’è però ancora tempo per un’emozione: nell’unico minuto di recupero Barzotti lascia partire un destro a giro che sbatte sulla traversa con il pallone rimbalza in area e con il primo tempo che si chiude così 0-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia senza grandi emozioni e le squadre più equilibrate ma è soprattuto il Varese a calare di rendimento, mentre il Pavia, pur senza impegnare Mangano, costruisce di più con azioni palla a terra. La tenuta difensiva biancorossa è buona, anche se la squadra a tratti si abbassa fino al quarto di campo. Se Bruzzone e Costante sono un muro invalicabile, gli attaccanti non incidono e anche nelle uscite difensive sono troppi gli errori per poter portare pericoli al Pavia. I minuti passano così senza grandi scossoni e anche dai calci piazzati sono le difese a vincere i duelli. Il Varese ha un sussulto al 45′ con Beretta che controlla in area il cross da sinistra di Carbone ma il mancino esce di poco. Si chiude così senza reti e senza vincitori dopo 3′ di recupero una ripresa bruttina dopo un primo tempo ricco di emozioni.

TABELLINO

PAVIA – VARESE 0-0 (0-0)

PAVIA (4-2-3-1): Cincilla; Ghiringhelli (38′ st Odalo), Bartoli, Bernini, Nucera; Maglione, Premoli; Kean, Raballo (38′ st Poesio), Cavallotti (27′ st Lucino); Rosa (6′ st Raso). A disposizione: Dieni, Curulla, Lecchi, Colombo, Terranova. All.: Granoche.

VARESE (4-3-3): Mangano; Salera (24′ st Dodaj), Costante, Bruzzone, Berbenni (6′ st Carbone); Piantoni (43′ pt Sovogui), De Ponti, Beretta; Favale (41′ st Molinari), Barzotti, Gallotti (32′ Ndagijimana). A disposizione: Miglierina, Del Signore, Castellucchio, Bianchi. All.: Ciceri.

ARBITRO: Kumbulla di Verona (Cucci e Cottone).

Corner: 7-9; Ammoniti: Raballo per il Pavia; Salera, Piantoni, Carbone per il Varese. Recupero: 1’ + 3’.

Note: giornata autunnale, terreno in discrete condizioni

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconatese – Cittadella Modena 0-0; Casatese Merate – Pontedera 3-3; Castellanzese – Pro Sesto 2-2; Correggese – Oltrepò 2-1; Pavia – Varese 0-0; Pistoiese – Lentigione 1-1; Pro Patria – Tropical Coriano 1-1; Sant’Angelo – Solbiatese 1-0; Varesina – Crema 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese 30; Lentigione 28; Casatese Merate, Pro Patria 26; Castellanzese 23; Sant’Angelo 22; Pro Sesto, Cittadella Modena, Crema 20, Solbiatese, Correggese 19; Pavia 18; Varese 16; Varesina 15; Tropical Coriano 10; Pontedera 9; Oltrepò 8; Arconatese 7.

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.