Quattro gare senza vittorie, due punti in un mese e una classifica che non premia il Varese, che nonostante prestazioni postiive nelle ultime domeniche non è riuscito a portare a casa risultati pieni. Complice un po’ di sfortuna, difficoltà sotto porta ma anche qualche infortunio che ha pesato sugli equilibri della squadra. Domenica 22 novembre (ore 15, attenzione all’orario) i biancorossi torneranno al “Franco Ossola” per ospitare gli emiliani della Correggese, squadra che arriva da una bella vittoria contro il Lentigione e che in attacco possono contare sul mancino micidiale di Luca Siligardi, classe 1988 nato proprio a Correggio con oltre 300 presenze tra Serie A e Serie B e che quest’anno ha già segnato 7 gol.

In casa Varese invece sarà ancora assente Malinverno, frenato da un problema alla caviglia. Ma a seconda di chi giocherà, ci sarà da migliorare in fase di finalizzazione. Sono 3 i gol messi a segno nelle ultime quattro gare: a secco contro la Varesina e con la Casatese Merate, in casa della Varesina è andato a segno Barzotti mentre contro il Sant’Angelo la rete – con deviazione – di Castellucchio ha salvato i biancorossi rimontati dopo la bella rovesciata di Sovogui. Con l’assenza prolungata di Cogliati c’è da sopperire cercando soluzioni da altri interpreti, chissà che contro la Correggese non si riesca a trovare qualche altro marcatore.

«Se guardiamo i risultati è vero che è un momento difficile – spiega mister Ciceri -, mentre se guardiamo le prestazioni il rischio è che i risultati contino tutto e possano influire in negativo sullo stato delle cose interne alla squadra: da questo punto di vista ho visto il gruppo un po’ teso e contratto, poco sereno a tratti nella partita di domenica quando siamo andati sotto e anche nel corso della settimana. Detto questo, sono passaggi quasi scontati quando non arrivano i risultati, e il rammarico è che ciò sia accaduto tante volte a fronte di buone prove. Voglio fugare ogni dubbio: ho fiducia in questi ragazzi e in questa squadra per come si allenano, per quanto si spendono, per quanto ci tengono e per la loro professionalità, oltre che per le caratteristiche e le qualità che hanno; mi aspetto quindi che abbiano la forza caratteriale e tecnica per riuscire, in un momento complicato sul piano dei risultati, a fare ancora buone cose e a limare al massimo quello che abbiamo pagato fino a oggi».

«La Correggese – prosegue l’allenatore del Varese – è una di quelle che gioca di più da dietro ed è, dati alla mano, la formazione che tira di più in porta da fuori area, anche grazie alle capacità balistiche di un giocatore eterno come Siligardi; interpreta le partite con grande coraggio e spirito, per cui dovremo stare bene in guardia dai suoi principi di gioco, anche se pure loro dovranno capire come adattarli a un terreno diverso da quello casalingo. Il rammarico è l’assenza di alcuni giocatori, che pesa, ma questa settimana non c’è stato modo di pensare a chi manca, bensì solo a chi è disponibile: sul piano fisico vedo la squadra bene, con gamba e in condizione, e pur non essendo tantissimi dovremo avere la forza per fare il tipo di partita che può contrastare le loro qualità, soprattutto sui piazzati, dove servirà grande attenzione alle soluzioni dettate da Siligardi e a ciò che abbiamo preparato. C’è poi il rispetto per l’avversario che nasce anche dalla conoscenza di mister Rizzelli, che già l’anno scorso aveva fatto ottime cose per gioco e risultati, quindi domani dovremo dare il meglio possibile».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia; Cittadella Modena – Pro Patria; Crema – Solbiatese; Lentigione – Varesina; Oltrepò – Arconatese; Pontedera – Sant’Angelo; Pro Sesto – Pistoiese; Tropical Coriano – Casatese Merate; Varese – Correggese.

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema, Solbiatese, Cittadella Modena 18; Pavia 17; Correggese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.