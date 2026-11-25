Il 5 dicembre Varano Borghi si trasformerà in un angolo di Lapponia e accoglie il Villaggio degli elfi: un appuntamento pensato per accendere l’atmosfera delle feste e accompagnare grandi e piccoli del paese verso il Natale.

Il programma comincerà alle 17:00 con l’esibizione del Coro polifonico Harmonia di Vergiate nella Chiesa del Divino Redentore. La festa prosegue in piazza Matteotti con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale e l’accensione delle luminarie.

Ad accompagnare il pomeriggio non mancheranno dolci e vin brulè, perfetti per scaldarsi e gustare i sapori tipici del periodo. L’evento è realizzato dal Comune di Varano Borghi in collaborazione con la Pro Loco Varano Borghi e la creatività del gruppo di lavoro BBELLE BBELLE ma solo a colpo d’occhio, che si è occupato direttamente dell’allestimento del Villaggio degli elfi.

Il tema che guiderà l’evento è “nessuno è perfetto”, «Un messaggio – spiegano le ideatrici del Villaggio – per ricordare che la diversità non è un difetto da correggere ma l’unica cosa che ci rende umani».