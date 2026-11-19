Illuminazione pubblica guasta nei rioni di Varese, l’appello di Mimmo Esposito: “Intervenire subito prima delle feste”
Il consigliere comunale segnala numerosi lampioni spenti in diverse zone della città, da San Fermo a Capolago fino alla Rasa. La richiesta di verifica al gestore per garantire la sicurezza dei residenti nelle ore serali
Numerose segnalazioni di guasti all’illuminazione pubblica in diversi rioni cittadini arrivano dal consigliere comunale di Forza Italia Mimmo Esposito, che chiede un intervento rapido di verifica e ripristino degli impianti in vista delle festività natalizie.
I rioni interessati dai guasti
Secondo quanto riportato dall’esponente consiliare, le criticità riguardano diverse aree della città: tra i punti segnalati figurano via Sette Termini a San Fermo, alcune strade a Capolago, Bobbiate, Masnago e una via alla Rasa, oltre ad altre zone limitrofe. In alcuni casi interi tratti stradali risultano al buio, mentre in altri si riscontra il funzionamento alternato dei punti luce, con lampioni accesi e spenti a intervalli.
La richiesta di intervento al gestore
Alla luce dell’accorciarsi delle giornate e dell’aumento della preoccupazione tra i residenti per il rischio di furti, Esposito sollecita City Green Light, gestore del servizio di illuminazione pubblica, a effettuare una ricognizione puntuale sull’intero territorio comunale per individuare e riattivare tutti i punti luce non funzionanti, garantendo così condizioni adeguate di visibilità e sicurezza nelle ore serali e notturne.
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