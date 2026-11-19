Numerose segnalazioni di guasti all’illuminazione pubblica in diversi rioni cittadini arrivano dal consigliere comunale di Forza Italia Mimmo Esposito, che chiede un intervento rapido di verifica e ripristino degli impianti in vista delle festività natalizie.

I rioni interessati dai guasti

Secondo quanto riportato dall’esponente consiliare, le criticità riguardano diverse aree della città: tra i punti segnalati figurano via Sette Termini a San Fermo, alcune strade a Capolago, Bobbiate, Masnago e una via alla Rasa, oltre ad altre zone limitrofe. In alcuni casi interi tratti stradali risultano al buio, mentre in altri si riscontra il funzionamento alternato dei punti luce, con lampioni accesi e spenti a intervalli.

La richiesta di intervento al gestore

Alla luce dell’accorciarsi delle giornate e dell’aumento della preoccupazione tra i residenti per il rischio di furti, Esposito sollecita City Green Light, gestore del servizio di illuminazione pubblica, a effettuare una ricognizione puntuale sull’intero territorio comunale per individuare e riattivare tutti i punti luce non funzionanti, garantendo così condizioni adeguate di visibilità e sicurezza nelle ore serali e notturne.