La manifestazione podistica non competitiva è organizzata dall’ASD Atletica Malnate con il patrocinio del Comune ed è valida per il “Walter Coppe Challenge” e per il “Circuito Insubrico Run Italia-Svizzera”

Torna a Malnate l’appuntamento con la corsa immersa nella natura. Domenica 29 novembre 2026 i sentieri e i boschi del territorio ospiteranno la seconda edizione del “Trail Città di Malnate – Memorial Enzo Pronesti”. La manifestazione podistica non competitiva è organizzata dall’ASD Atletica Malnate con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’evento sportivo è valido per due importanti circuiti podistici: il “Walter Coppe Challenge” e il “Circuito Insubrico Run Italia-Svizzera”. L’iniziativa si propone di ripetere il successo della prima edizione, coinvolgendo appassionati di corsa e camminate all’aria aperta.

«La prima edizione è stata un successo di partecipazione – sottolineano gli organizzatori dell’ASD Atletica Malnate – e contiamo di confermare il buon risultato e magari migliorarci».

Il percorso tra boschi e sentieri

Il tracciato si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 10 chilometri (10,4 km per la precisione) attraverso la cornice del Monte Morone. I partecipanti affronteranno sentieri, boschi e strade sterrate con un dislivello positivo di 266 metri e negativo di 238 metri. Il punto di partenza è fissato in via Settembrini a Malnate, mentre l’arrivo è previsto presso il ristorante Cascina Diodona, luogo che ospiterà anche la cerimonia finale delle premiazioni.

Orari e logistica

Il programma della mattinata prevede il ritrovo per atleti e appassionati alle 8.00 in via Settembrini, con lo start ufficiale della gara programmato per le 9.30. Le premiazioni prenderanno il via a partire dalle 10.30. Per chi raggiungerà Malnate in auto, l’organizzazione ha predisposto due aree parcheggio: una in via L. Gasparotto e l’altra, accessibile a partire dalle 8.00, direttamente presso il ristorante Diodona.

Iscrizioni, quote e premi

È possibile iscriversi alla corsa online, attraverso il sito web dell’ASD Atletica Malnate, oppure direttamente sul posto nella zona di partenza fino a 20 minuti prima del via. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli iscritti singoli e di 8 euro a persona per i gruppi composti da almeno 10 partecipanti. Per le squadre è obbligatoria la preiscrizione entro la sera di sabato 28 novembre tramite l’apposito modulo online. I primi 100 preiscritti sul web riceveranno in omaggio una maglietta tecnica. Al termine della prova verranno premiati i primi tre uomini, le prime tre donne e il gruppo più numeroso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori Stefano Taffi (376 2122763, taffistefano@gmail.com) o Ignazio (335 8199084).

Informazioni e iscrizioni:

asdatleticamalnate.com/trail-citta-di-malnate-2026