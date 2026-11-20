Mercallo – Ternate
In cammino sulla ciclabile del Lago di Comabbio per dire “No” alla violenza contro le donne
Domenica 22 novembre una marcia aperta a tutti dal Parco Berrini di Ternate all’altalena panoramica di Mercallo. Il 24 novembre si prosegue con una serata sulla manipolazione affettiva
I cinque Comuni del Lago di Comabbio uniscono le forze per dire basta alla violenza contro le donne. Lo faranno domenica 22 novembre con una camminata in rosso promossa dalle amministrazioni di Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate, realizzata con il supporto dell’associazione DonnaSIcura, lungo la pista ciclopedonale.
Il ritrovo per tutti i partecipanti sarà alle 14.00 al Parco Berrini di Ternate. Da qui il corteo si metterà in marcia attraversando il territorio di Comabbio, per poi raggiungere intorno alle 15:30 il punto di arrivo all’altalena panoramica di Mercallo. Gli organizzatori invitano chiunque prenderà parte all’iniziativa a indossare un indumento rosso ben visibile.
La partecipazione alla camminata è gratuita, con la possibilità di lasciare un’offerta libera. L’intero ricavato raccolto durante il pomeriggio sarà devoluto all’associazione DonnaSIcura per sostenere le attività a tutela delle donne.
Il programma di sensibilizzazione proseguirà poi martedì 24 novembre alle 20:45 nella sala polivalente di via Prandoni a Mercallo con una serata di approfondimento dedicata alla manipolazione affettiva dal titolo Ciò che prima ci affascina poi ci incatena condotta da Monica Bernardis.