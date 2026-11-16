In corsa contro la violenza sulle donne: successo per la seconda edizione dell’Heels to Hills Trail
La manifestazione podistica organizzata da ASD 100% Animatrail ha devoluto parte del ricavato alla Fondazione Felicita Morandi. Consegnato il riconoscimento "Cuore d'Oro" agli atleti ospiti dell'evento
Si è svolta domenica 15 novembre a Varano Borghi la seconda edizione dell’Heels to Hills Trail, manifestazione podistica a scopo benefico organizzata da ASD 100% Animatrail. L’iniziativa ha unito la pratica sportiva alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, confermando la scelta di destinare parte del ricavato alle attività della Fondazione Felicita Morandi ETS, impegnata nella tutela e nel supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli.
I tre percorsi della manifestazione
L’evento, accompagnato dal motto “Ad ogni costo… ad ogni passo, libere!”, ha registrato un’ampia partecipazione lungo i tre tracciati proposti dagli organizzatori:
Bosco di Capra Trail: gara competitiva sulla distanza di 17 chilometri;
S. Giacomo Trail: gara competitiva da 12 chilometri;
Walk for Heels to Hills Trail: camminata non competitiva a passo libero da 8 chilometri.
Il premio “Cuore d’Oro” agli atleti
Nel corso della giornata si è tenuto anche un momento istituzionale durante il quale la presidente di Fondazione Felicita Morandi ETS, Giovanna Scienza, ha conferito il riconoscimento “Cuore d’Oro” agli atleti presenti in qualità di special guests: Manuel Bonardi, Lisa Borzani, Matteo Breda e Gianluca Pinton. Il premio è stato assegnato per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti della missione sociale dell’ente.
La rete del territorio
La Fondazione Felicita Morandi ETS ha espresso il proprio ringraziamento ad ASD 100% Animatrail per aver rinnovato l’impegno solidale per il secondo anno consecutivo, estendendo la gratitudine agli atleti, ai volontari e agli enti che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. L’iniziativa ha infatti coinvolto il Parco del Ticino, il CAI Varano Borghi e ottenuto il patrocinio dei Comuni di Varano Borghi, Comabbio, Ternate, Mercallo, Travedona Monate, Vergiate, Cadrezzate e Casale Litta.
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