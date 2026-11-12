“In inferna”: a Cardano un viaggio tra memoria, migrazione e teatro

Un racconto di viaggio, di coraggio e di speranza, che attraversa confini geografici e umani, dando voce a una delle esperienze più profonde e complesse del nostro tempo: la migrazione: “In inferma – Reading Teatrale” è in programma venerdì 13 novembre, alle ore 21.00, al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.

Protagonista della serata sarà Abdoulaye Ba, che leggerà e interpreterà alcuni brani tratti dal suo libro autobiografico In inferna, nel quale ripercorre la propria esperienza migratoria. Una storia personale che inizia in Senegal, con la decisione di lasciare il proprio Paese alla ricerca di una vita migliore, e prosegue attraverso un percorso drammatico e pieno di ostacoli: l’attraversamento di Paesi stranieri, il deserto del Sahara, le prigioni libiche e infine il Mar Mediterraneo, fino all’arrivo in Italia.

È proprio in Italia che, dopo un viaggio segnato da difficoltà e sofferenze, Abdoulaye Ba incontra il teatro, scoprendo un nuovo modo di raccontarsi e di entrare in relazione con gli altri. Inizia così il suo percorso artistico con la compagnia Teatro Periferico, con la quale prende parte agli spettacoli Con me in Paradiso e Abdoulaye e Mamadou non sono morti, portati in tournée in importanti festival e teatri.

Il reading teatrale diventa così un’occasione per restituire al pubblico, attraverso la forza della parola e dell’interpretazione, una testimonianza diretta, capace di trasformare un’esperienza individuale in una storia collettiva, che parla di dignità, identità, resistenza e possibilità di rinascita.

Al termine della lettura è previsto un momento di incontro e dialogo con il pubblico. Abdoulaye Ba, autore del libro, Dario Villa, curatore dell’autobiografia, e Paola Manfredi, regista del reading, si intratterranno con i presenti per approfondire i temi dello spettacolo e condividere riflessioni sul percorso umano e artistico che ha dato vita a IN INFERNA.

IN INFERNA – Reading Teatrale

Quando: venerdì 13 novembre, ore 21.00

venerdì 13 novembre, ore 21.00 Dove: Circolo Quarto Stato, Via Vittorio Veneto 1, Cardano al Campo

Circolo Quarto Stato, Via Vittorio Veneto 1, Cardano al Campo Con: Abdoulaye Ba e Dario Villa

Abdoulaye Ba e Dario Villa Regia: Paola Manfredi

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