Raccolta fondi nei negozi, informazione sugli scontrini e un posto simbolicamente vuoto in memoria delle vittime di femminicidio. Anche quest’anno Coop Lombardia rinnova il proprio impegno in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, coinvolgendo tutti i suoi punti vendita e la sede centrale in un mese di iniziative dedicate alla prevenzione e al sostegno concreto dei centri antiviolenza del territorio.

La raccolta fondi “Noi ci spendiamo e tu?”

Il cuore delle attività solidali ruota attorno alla campagna “Noi ci spendiamo e tu?”, pensata per finanziare quattro associazioni lombarde attive nell’accoglienza e nella tutela delle donne: Rifiorire Insieme ETS di Milano, C.A.DO.M. ODV (Centro Aiuto alle Donne Maltrattate) di Monza, Sirio – Centro Servizi per le Famiglie di Treviglio e Kore – Centro antiviolenza di Vigevano e Lomellina.

Per tutto il mese di novembre, per ogni confezione venduta di confetture e succhi “Frutti di Pace” (proposti fino al 30 novembre con uno sconto del 10%), vengono devoluti 50 centesimi a queste realtà. Nella sola giornata di mercoledì 25 novembre, inoltre, la cooperativa destinerà alla raccolta fondi anche l’1% dell’incasso derivante dalla vendita dei prodotti a marchio Coop.

«Contrastare la violenza sulle donne significa anche sostenere concretamente chi, ogni giorno, offre ascolto, accoglienza e percorsi di protezione a chi si trova in situazioni di difficoltà – Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia –. Con questa campagna Coop Lombardia rinnova il proprio impegno al fianco dei centri antiviolenza del territorio, realtà che svolgono un ruolo fondamentale e che hanno bisogno di risorse e sostegno continuativo. Il coinvolgimento dei nostri soci e clienti rappresenta un’importante espressione dei valori di solidarietà e responsabilità sociale che caratterizzano la nostra Cooperativa».

“Posto Occupato” e il numero 1522 sugli scontrini

Accanto al sostegno economico corre la sensibilizzazione quotidiana tra le corsie dei supermercati. Da lunedì 23 a domenica 29 novembre, in tutti i negozi e nella sede centrale di Coop Lombardia torna il “Posto Occupato”, uno spazio lasciato simbolicamente vuoto per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio.

Nella stessa settimana, sugli scontrini fiscali emessi alle casse sarà stampato il numero 1522, il servizio pubblico nazionale gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking.

L’incontro con la Polizia di Stato e i progetti nazionali

Mercoledì 25 novembre l’Ipercoop di piazzale Lodi a Milano ospiterà l’iniziativa “Insieme contro la violenza”. Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura incontreranno i clienti nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, distribuendo materiale informativo per aiutare a riconoscere i segnali di pericolo e illustrare gli strumenti di tutela disponibili, insieme a uno sblocca-carrelli dedicato all’iniziativa.

L’impegno lombardo si inserisce infine nel percorso nazionale “Close the Gap” di Coop. Nei punti vendita è disponibile una borsa in edizione limitata che destina 50 centesimi per ogni pezzo venduto alla Fondazione Giulia Cecchettin. Coop è inoltre media partner del film “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e tratto dal libro “Cara Giulia”, scritto da Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso.