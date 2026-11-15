In Santa Barbara di Nicola Lagioia il Sud cambia pelle, la ferocia resta

Ci sono famiglie da cui non si esce mai davvero. Anche quando si parte, si accumulano soldi, si conquista una posizione sociale, qualcosa continua a trattenerci dentro la storia da cui proveniamo. È questo uno dei temi centrali di Santa Barbara (Einaudi, 2026), il romanzo con cui Nicola Lagioia attraversa oltre mezzo secolo di storia italiana, raccontando la trasformazione del Mezzogiorno attraverso le vicende di due famiglie pugliesi.

Tutto comincia a Capurso, alle porte di Bari, nell’immediato dopoguerra. Un mondo contadino dominato dalla fame, dalla fatica, dalla religione e da rapporti di potere apparentemente immutabili. La povertà non è una condizione romantica, ma una forza brutale che piega i corpi e condiziona i sentimenti.

Lagioia descrive questo universo senza indulgenza nostalgica. Durante il matrimonio di Nunzia e Nicola, don Martino «fece scendere il latino su di loro con asprezza». E aggiunge: «Come per la grandine sull’uva dovevano comprenderne la pericolosità, non il significato». In poche righe è racchiuso un intero sistema sociale: la religione come disciplina, la parola come strumento di dominio, l’ignoranza come garanzia dell’ordine.

Ma quel mondo è destinato a scomparire. Il romanzo segue il passaggio dalla civiltà contadina alla società dei consumi, dalla terra al cemento, dalla miseria all’accumulazione. Negli anni Cinquanta Nicola parte per il Venezuela, dove lavorerà ad asfaltare strade. Il figlio Domenico, quattordicenne, vive quella decisione come un abbandono: «Suo padre era un vecchio uomo e stava andando via, lui era un giovane uomo e rimaneva lí».

È così che la storia collettiva diventa destino individuale. Il sacrificio del padre genera il rancore del figlio, e il desiderio di emanciparsi dalla povertà si trasforma progressivamente in ambizione, ricerca di riconoscimento e potere. Domenico comprende presto le regole del nuovo mondo. «Tutti partecipavano a un gioco crudele», scrive Lagioia descrivendo gli ambienti che frequenta. Non disprezza gli uomini potenti e nemmeno li invidia: vuole diventare come loro. La gentilezza stessa diventa una moneta di scambio.

Qui la saga familiare si allarga a una riflessione sull’Italia. Il Paese uscito dalla guerra promette giustizia e mobilità sociale, ma conserva molti dei vecchi meccanismi di sopraffazione. La modernizzazione cambia il volto del potere senza necessariamente modificarne la natura.

È difficile non pensare a Pasolini e alla sua denuncia della mutazione antropologica prodotta dal consumismo. Ma in Santa Barbara non esiste un passato innocente da rimpiangere. Il mondo contadino era già attraversato dalla violenza e dal patriarcato. Il nuovo mondo eredita quella ferocia, offrendole strumenti più efficaci.

La figura che meglio incarna questa continuità è Nunzia. Madre, moglie, donna segnata dalla miseria e dalla devozione, è un personaggio nel quale amore e crudeltà diventano quasi indistinguibili. In una delle scene più sconvolgenti, mentre picchia Domenico, il figlio riconosce nei suoi gesti disperazione, cattiveria, disprezzo e bisogno di possesso. Nunzia «consegnava a Domenico il proprio cuore, chiedendogli in cambio il suo».

È un’immagine terribile dell’amore familiare quando diventa appropriazione. Nunzia ama il figlio, ma vuole possederlo; lo protegge e insieme lo ferisce, trasmettendogli una violenza che finirà per sfuggirle di mano.

Anche il culto di Santa Barbara assume un significato ambiguo. La santa viene invocata per ottenere protezione, ma anche giustizia e castigo. È l’espressione di un sacro arcaico, nel quale la fede convive con la superstizione e il bisogno di salvezza con il desiderio di vendetta.

Eppure il romanzo non è soltanto una storia di sopraffazione. Nella relazione tra Anna e Domenico affiora una possibilità diversa. Lagioia racconta l’amore attraverso le ombre di un giardino, le gocce d’acqua sulle foglie, la sensazione improvvisa di appartenere al mondo. Sono momenti di bellezza che interrompono la brutalità della narrazione.

La scrittura alterna il respiro epico della saga familiare alla precisione psicologica, la ricostruzione storica al dettaglio domestico, la violenza a improvvise aperture liriche. Anche il paesaggio partecipa alla trasformazione: gli uliveti e i campi cedono il posto ai cantieri e ai capannoni, mentre il territorio conserva le tracce di ciò che è stato cancellato.

Santa Barbara è soprattutto un romanzo sul prezzo del riscatto sociale. Racconta un’Italia che ha conosciuto una straordinaria trasformazione materiale senza raggiungere un’analoga emancipazione morale. Si può smettere di avere fame e continuare a essere dominati dalla paura. Si può diventare ricchi e restare prigionieri delle umiliazioni infantili.

Lagioia non rimpiange il passato né condanna semplicemente la modernità. Mostra piuttosto quanto sia difficile liberarsi dalla propria storia. Perché l’eredità di una famiglia non è fatta soltanto di case, terreni e denaro, ma anche delle ferite che una generazione consegna alla successiva, spesso chiamandole amore.