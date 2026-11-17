Venerdì 20 novembre ad Albizzate la prima assoluta del nuovo progetto firmato da Maurizio Binaghi, Gianni Binaghi e Luca Di Toma. Ingresso libero e gratuito

Un pianista che non ha mai messo piede a terra, una nave che attraversa l’oceano e una storia entrata nel tempo tra le più amate della letteratura contemporanea. Da qui prende forma”In viaggio con Novecento – Navigando tra parole e musica”, lo spettacolo che venerdì 20 novembre alle 21 farà il suo debutto in prima assoluta alla Sala Piotti di Albizzate.

Il progetto nasce da alcuni brani di Novecento, il celebre monologo pubblicato da Alessandro Baricco nel 1994. Al centro del racconto c’è la vicenda di un uomo trovato neonato a bordo del transatlantico Virginian e cresciuto senza mai lasciare la nave, fino a diventare un pianista straordinario. Una storia che negli anni ha conquistato lettori e spettatori e che è arrivata anche sul grande schermo con La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore.

Sul palco saranno presenti Maurizio Binaghi, voce narrante dello spettacolo, insieme a Gianni Binaghi al sax soprano e Luca Di Toma al pianoforte. Le musiche, tutte originali, portano la firma del Binaghi Di Toma duo e accompagnano il racconto costruendo un dialogo continuo tra parole e note.

Per Maurizio Binaghi, da anni impegnato in diverse esperienze teatrali sul territorio, si tratta di una nuova prova nel segno della narrazione. Gianni Binaghi e Luca Di Toma, attivi nella scena jazz varesina, tornano invece davanti al pubblico della Sala Piotti dopo esservisi già esibiti in passato con alcuni brani del loro repertorio.

Questa volta il trio propone un lavoro inedito, pensato espressamente per intrecciare letteratura e musica dal vivo. Un debutto che porterà sul palco una delle opere più conosciute di Baricco attraverso una forma che unisce racconto, interpretazione e composizioni originali.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.