In visita al comitato di Varese il presidente nazionale di Croce Rossa: “Siamo una comunità che si prende cura delle nostre comunità”
Nel corso della visita tre giovani volontari hanno raccontato il valore della propria azione mentre un ventunenne del Bangladesh accolto al CAS di Venegono ha detton di avere una speranza di futuro
Una comunità che si mette al servizio del proprio territorio e, insieme, di altre comunità, perché stare accanto a chi è in difficoltà è uno dei valori fondanti dell’associazione. È il messaggio che il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha lasciato ai volontari del Comitato di Varese, incontrati venerdì 13 novembre nella sede di via Dunant, a sette anni dall’ultima visita di un presidente nazionale, quella di Francesco Rocca nel 2019. Il suo arrivo a Varese è arrivato al termine di una giornata che lo aveva visto prima a Gallarate a inaugurare i nuovi spazi.
«Una comunità, non un’azienda»
Davanti ai volontari di Varese, il presidente ha ricordato che, in un tempo di individualismo, sfiducia e polarizzazione, «continuare a esserci» è importante perché «amiamo le nostre comunità».
«Comunità che oggi – ha spiegato – si indeboliscono soprattutto a causa della povertà, che costringe a scegliere tra comprare il pane o fare le analisi, a rinunciare a mandare i figli a scuola, a causa della discriminazione e della paura del diverso. «Noi non siamo un’azienda di servizi: siamo una comunità di donne, di uomini, di ragazze e di ragazzi che cerca di analizzare la situazione, dare risposte, proteggere e recuperare chi cade, con l’obiettivo di aiutarlo a rimettersi in piedi».
E ancora: «Non alimentiamo il bisogno: vogliamo che la gente superi il bisogno e a sua volta si metta a disposizione degli altri».
Il fascino della Croce Rossa in un tempo di individualismo e diffidenza
«Siamo in un momento di grande individualismo e anche di polarizzazione – ha osservato il presidente nazionale – ma l’essere a disposizione della propria comunità è ciò che caratterizza donne e uomini, ragazze e ragazzi, dai comuni alle città metropolitane, dalle isole alle montagne.
Il presidente ha insistito anche sul valore di una scelta libera: i volontari ci sono, ha ricordato, «ma nessuno ci ha detto di farlo». E sulla responsabilità che ne deriva: la fiducia che una parte della popolazione accorda all’associazione impone di fare sempre meglio e di mostrare che le risorse sono usate con cura. «A rafforzare questa credibilità è la neutralità, che consente di non essere giudicati da nessuna delle parti e di arrivare a tutti. Di qui anche l’attrattiva per i giovani: dei 152mila volontari, 40mila hanno meno di 30 anni ».
Il movimento oggi conta oltre 152mila volontari, di cui 40mila giovani: una presenza che per il presidente non è solo una garanzia per il futuro, ma soprattutto per il presente, perché sono i coetanei i primi a saper leggere le vulnerabilità dei giovani.
I numeri del Comitato di Varese
A presentare la realtà locale è stato il presidente del Comitato di Varese, Simone Filippi: 970 volontari, 38 dipendenti, tre sedi operative (Varese, la distaccata di Tradate e quella di Gazzada), tre convenzioni per il 118, oltre ai trasporti sanitari, al supporto sociale e alla risposta alle emergenze. Nel sociale il Comitato segue circa 200 persone, tra cui 50 minori.
Filippi ha ricordato anche l’attività di formazione e diffusione delle manovre salvavita, la gestione dei servizi sanitari negli eventi sportivi e pubblici, il centro di accoglienza per migranti e il contributo dei corpi ausiliari.
Le voci dei giovani
Nel corso dell’incontro hanno preso la parola tre giovani volontari, che hanno raccontato che cosa significa mettersi in gioco per gli altri: un’esperienza che permette di diventare un modello per chi cerca ispirazione e un punto di riferimento per chi è in difficoltà.
Tra le testimonianze, la più intensa è stata quella di un giovane del Bangladesh, 21 anni, ospite del CAS di Venegono. Arrivato in Italia dopo varie traversie, ha raccontato di aver trovato nella Croce Rossa un’accoglienza e la possibilità di costruire un presente e un futuro. Il suo ringraziamento finale all’associazione è stato per Valastro «le parole più belle che si possano sentire».
La mensa inclusiva e la cena con i vertici lombardi
A Varese, Valastro ha poi inaugurato la mensa inclusiva del Comitato, gestita da una cooperativa sociale Siloam:« A un presidente nazionale – ha osservato – spetta di solito la parte più bella: mettere la firma su un lavoro costruito sul territorio e che coinvolge le persone in percorsi per uscire dal bisogno».
La serata è proseguita con la cena insieme ai presidenti dei Comitati della Lombardia, occasione, ha spiegato, per stare insieme, confrontarsi e cercare le idee migliori per servire i più vulnerabili e affrontare le emergenze del territorio.
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