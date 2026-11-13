In visita al comitato di Varese il presidente nazionale di Croce Rossa: “Siamo una comunità che si prende cura delle nostre comunità”

Una comunità che si mette al servizio del proprio territorio e, insieme, di altre comunità, perché stare accanto a chi è in difficoltà è uno dei valori fondanti dell’associazione. È il messaggio che il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha lasciato ai volontari del Comitato di Varese, incontrati venerdì 13 novembre nella sede di via Dunant, a sette anni dall’ultima visita di un presidente nazionale, quella di Francesco Rocca nel 2019. Il suo arrivo a Varese è arrivato al termine di una giornata che lo aveva visto prima a Gallarate a inaugurare i nuovi spazi.

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«Una comunità, non un’azienda»

Davanti ai volontari di Varese, il presidente ha ricordato che, in un tempo di individualismo, sfiducia e polarizzazione, «continuare a esserci» è importante perché «amiamo le nostre comunità».

«Comunità che oggi – ha spiegato – si indeboliscono soprattutto a causa della povertà, che costringe a scegliere tra comprare il pane o fare le analisi, a rinunciare a mandare i figli a scuola, a causa della discriminazione e della paura del diverso. «Noi non siamo un’azienda di servizi: siamo una comunità di donne, di uomini, di ragazze e di ragazzi che cerca di analizzare la situazione, dare risposte, proteggere e recuperare chi cade, con l’obiettivo di aiutarlo a rimettersi in piedi».

E ancora: «Non alimentiamo il bisogno: vogliamo che la gente superi il bisogno e a sua volta si metta a disposizione degli altri».

Il fascino della Croce Rossa in un tempo di individualismo e diffidenza

«Siamo in un momento di grande individualismo e anche di polarizzazione – ha osservato il presidente nazionale – ma l’essere a disposizione della propria comunità è ciò che caratterizza donne e uomini, ragazze e ragazzi, dai comuni alle città metropolitane, dalle isole alle montagne.

Il presidente ha insistito anche sul valore di una scelta libera: i volontari ci sono, ha ricordato, «ma nessuno ci ha detto di farlo». E sulla responsabilità che ne deriva: la fiducia che una parte della popolazione accorda all’associazione impone di fare sempre meglio e di mostrare che le risorse sono usate con cura. «A rafforzare questa credibilità è la neutralità, che consente di non essere giudicati da nessuna delle parti e di arrivare a tutti. Di qui anche l’attrattiva per i giovani: dei 152mila volontari, 40mila hanno meno di 30 anni ».

Il movimento oggi conta oltre 152mila volontari, di cui 40mila giovani: una presenza che per il presidente non è solo una garanzia per il futuro, ma soprattutto per il presente, perché sono i coetanei i primi a saper leggere le vulnerabilità dei giovani.

I numeri del Comitato di Varese

A presentare la realtà locale è stato il presidente del Comitato di Varese, Simone Filippi: 970 volontari, 38 dipendenti, tre sedi operative (Varese, la distaccata di Tradate e quella di Gazzada), tre convenzioni per il 118, oltre ai trasporti sanitari, al supporto sociale e alla risposta alle emergenze. Nel sociale il Comitato segue circa 200 persone, tra cui 50 minori.

Filippi ha ricordato anche l’attività di formazione e diffusione delle manovre salvavita, la gestione dei servizi sanitari negli eventi sportivi e pubblici, il centro di accoglienza per migranti e il contributo dei corpi ausiliari.

Le voci dei giovani

Nel corso dell’incontro hanno preso la parola tre giovani volontari, che hanno raccontato che cosa significa mettersi in gioco per gli altri: un’esperienza che permette di diventare un modello per chi cerca ispirazione e un punto di riferimento per chi è in difficoltà.

Tra le testimonianze, la più intensa è stata quella di un giovane del Bangladesh, 21 anni, ospite del CAS di Venegono. Arrivato in Italia dopo varie traversie, ha raccontato di aver trovato nella Croce Rossa un’accoglienza e la possibilità di costruire un presente e un futuro. Il suo ringraziamento finale all’associazione è stato per Valastro «le parole più belle che si possano sentire».

La mensa inclusiva e la cena con i vertici lombardi

A Varese, Valastro ha poi inaugurato la mensa inclusiva del Comitato, gestita da una cooperativa sociale Siloam:« A un presidente nazionale – ha osservato – spetta di solito la parte più bella: mettere la firma su un lavoro costruito sul territorio e che coinvolge le persone in percorsi per uscire dal bisogno».

La serata è proseguita con la cena insieme ai presidenti dei Comitati della Lombardia, occasione, ha spiegato, per stare insieme, confrontarsi e cercare le idee migliori per servire i più vulnerabili e affrontare le emergenze del territorio.