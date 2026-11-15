Inaugurata a Castronno la mostra “Storie di donna”, un omaggio alla fotografia di Carlo Meazza

La mostra fotografica, accompagnata dai testi dell’autore e di Roberto Piumini, è stata presentata nell’ambito della rassegna “Attiva-Mente insieme”. A Meazza conferito un riconoscimento alla carriera

Un pomeriggio dedicato alla fotografia, alle storie delle donne e al valore dell’arte come espressione di longevità. Sabato 14 novembre a Castronno si è svolta l’inaugurazione di “Storie di donna”, la mostra fotografica firmata da Carlo Meazza, con testi dello stesso autore e dello scrittore Roberto Piumini.

Ad accogliere il fotografo a Villa Mosca sono state Giovanna Scienza, presidente di Fondazione Felicita Morandi; Donata Dell’Oro, presidente di Fondazione Aletti Beccalli Mosca, e Fiorenza Ricciardi, dirigente di Rembrandt Cooperativa Sociale.

L’esposizione è stata presentata dalla Fondazione Felicita Morandi, che fa parte della Rete Interistituzionale Antiviolenza di Varese, e si inserisce nel calendario di “Attiva-Mente insieme”, il progetto promosso dalla Fondazione Aletti Beccalli Mosca e da Rembrandt Cooperativa Sociale con il contributo di Fondazione Cariplo.

Al centro dell’incontro il rapporto tra arte, fotografia e longevità. A introdurre il pomeriggio è stata Elisa Martorana, che ha presentato l’artista e illustrato il calendario culturale della rassegna. L’inaugurazione è poi diventata un racconto condiviso grazie al dialogo tra Giuliano Modesti e Carlo Meazza: attraverso il confronto con il fotografo, il pubblico ha potuto avvicinarsi alle opere esposte e alle storie, ai luoghi e ai sentimenti che hanno ispirato il progetto.

La giornata si è conclusa con un riconoscimento alla carriera conferito dalla Fondazione Aletti Beccalli Mosca a Carlo Meazza, per celebrare il suo lungo e significativo contributo al mondo della fotografia e della cultura.

I prossimi appuntamenti di “Attiva-Mente insieme”

Il calendario della rassegna prosegue mercoledì 18 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, con una mattinata dedicata alla prevenzione cardiovascolare, durante la quale saranno proposti screening gratuiti.

Sabato 28 novembre alle 16 sarà invece la volta di “La vigna ritrovata”, un appuntamento realizzato insieme all’associazione Amici della Vigna di San Vitale. L’incontro racconterà la storia del recupero di un vigneto centenario del Seprio e sarà seguito da una degustazione guidata della produzione ricavata dai due filari storici. I posti sono limitati ed è obbligatoria la registrazione online attraverso il modulo di iscrizione