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È stato inaugurato oggi, venerdì 27 novembre, all’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano il nuovo edificio dedicato all’emergenza-urgenza pediatrica, un intervento che amplia in modo significativo la capacità di cura di uno dei principali presidi pediatrici della Lombardia.

La struttura si sviluppa su sei livelli e mette a disposizione oltre 10mila metri quadrati di nuovi spazi, 49 posti letto aggiuntivi, cinque sale operatorie, una sala endoscopica e una TAC di ultima generazione.

All’inaugurazione erano presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso; la direttrice generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco Maria Grazia Colombo e il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo. Il progetto e i lavori sono stati illustrati da Giorgio Lampugnani, direttore centrale lavori di Aria Spa, che ha gestito l’intervento.

Un investimento da 60 milioni, anche grazie alle donazioni

Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 60 milioni di euro. Di questi, 40 milioni sono stati finanziati da Regione Lombardia, mentre oltre 20 milioni arrivano dalla raccolta fondi e dalla generosità di cittadini, aziende, fondazioni, associazioni e realtà del territorio.

Un contributo importante è arrivato dalla Fondazione Buzzi e dall’Associazione Obm Ets, protagoniste del sostegno alla crescita dell’ospedale.

I lavori sono iniziati nel gennaio 2020 e si sono conclusi nel 2026. Con il completamento del nuovo edificio e la riorganizzazione degli spazi dell’intero presidio, il Buzzi passa da circa 37mila a 47.133 metri quadrati di superficie complessiva. I posti letto aumentano da 211 a 260, mentre le sale operatorie passano da tre a cinque, alle quali si aggiunge la nuova sala endoscopica.

Dal pronto soccorso alla terapia intensiva: come sono organizzati i nuovi spazi

Il nuovo padiglione è direttamente collegato all’ospedale esistente e concentra al suo interno diverse aree specialistiche dedicate alla cura dei pazienti più piccoli.

Al piano terra si trova il nuovo pronto soccorso pediatrico, con sette posti letto di Osservazione breve intensiva (OBI) e dieci posti letto di pediatria d’urgenza.

Il primo piano è dedicato all’assistenza neonatale: qui trovano posto sei letti di Patologia neonatale, dodici di Terapia sub-intensiva e otto di Terapia intensiva neonatale.

Al secondo piano sono invece collocate la Terapia intensiva pediatrica, con otto posti letto, e la Terapia sub-intensiva, con dieci posti letto. Nello stesso livello sono presenti anche gli spazi destinati alle cure palliative pediatriche.

Il terzo piano ospita cinque sale operatorie e una sala endoscopica. Il potenziamento degli spazi chirurgici apre nuove possibilità anche per lo sviluppo della chirurgia pediatrica ad alta complessità e robotica.

Nel piano interrato è stata realizzata l’area di diagnostica per immagini, dotata di una nuova TAC di ultima generazione.

Non soltanto ambienti sanitari e tecnologici: gli ultimi due livelli sono stati pensati anche per l’accoglienza e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Tra gli spazi previsti ci sono una smart relax, un giardino con vista sullo skyline di Milano e un percorso sensoriale con elementi interattivi e luminosi.

Fontana: “Un’eccellenza che merita strutture all’altezza”

All’inaugurazione il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricordato il ruolo storico del Buzzi, che dalla fine dell’Ottocento accoglie e cura generazioni di bambini e famiglie.

«Questo è un ospedale che dalla fine dell’Ottocento cura tanti bambini e accoglie tanti genitori – ha detto Fontana – Una struttura nuova che darà la possibilità di ampliare le risposte per i bambini. Il Buzzi è un’eccellenza, è giusto che anche le strutture siano pari alla loro capacità».

Il presidente ha sottolineato anche il valore della collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà del territorio, definendo il nuovo padiglione un investimento in spazi moderni, tecnologie e competenze per rafforzare ulteriormente la capacità di risposta della sanità pubblica lombarda.

Bertolaso: “La sfida principale resta trovare personale”

Per l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso il nuovo edificio rappresenta uno degli investimenti infrastrutturali più significativi per la sanità pediatrica lombarda: «Mettiamo a disposizione dei bambini e delle loro famiglie un ospedale ancora più moderno, con servizi integrati, tecnologie avanzate e spazi pensati per affrontare anche le situazioni più complesse».

L’assessore ha però richiamato anche una delle principali criticità del sistema sanitario: la ricerca di personale: «Speriamo che una struttura così all’avanguardia ci aiuti ad attrarre nuovi infermieri: la ricerca di personale resta la sfida principale della sanità pubblica».

La direttrice generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo, ha infine sottolineato come la nuova struttura rappresenti soprattutto un ampliamento delle possibilità di cura per i bambini e le loro famiglie: «Consegniamo al Buzzi e alla città di Milano una struttura all’avanguardia, ma soprattutto nuove possibilità di cura», ha dichiarato, evidenziando l’importanza di continuare a investire sulle professionalità, sull’innovazione e sulla qualità dell’assistenza.