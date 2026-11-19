Taglio del nastro per il nuovo primo piano del Centro Commerciale Rescaldina, inaugurato giovedì 19 novembre al termine di un intervento di riqualificazione da 20 milioni di euro. Il progetto, ideato da Nhood e promosso dalla proprietà Misar Due, ha interessato 11mila metri quadrati, portando all’apertura di 25 nuovi punti vendita, per un totale di 90 negozi, e alla previsione di oltre 200 nuovi posti di lavoro. Una trasformazione che amplia l’offerta commerciale con nuovi spazi dedicati alla ristorazione, all’intrattenimento, allo sport e al benessere.

«Oggi siamo qui per festeggiare la metamorfosi di Rescaldina», ha dichiarato, senza nascondere l’emozione, Simone Rao, Shopping Center Manager di Nhood, ripercorrendo la storia della struttura, nata tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila. Dopo un primo restyling nel 2017-2018, la svolta è arrivata con gli 11mila metri quadrati lasciati liberi da Auchan nel 2019. «Da questa opportunità è nato quello che vediamo oggi: 25 nuovi negozi, tanta ristorazione e intrattenimento e 200 posti di lavoro, una risorsa importante per il territorio».

Una trasformazione nata dall’ascolto del territorio

Prima di avviare i lavori, Nhood ha promosso “Spazio Aperto”, un percorso di ascolto che ha coinvolto oltre 170 soggetti tra cittadini, associazioni, imprese, clienti e commercianti, per raccogliere suggerimenti e individuare le esigenze di chi frequenta il centro.

«La filosofia è stata quella di creare qualcosa che rispondesse ai desideri delle persone che gravitano attorno al centro commerciale – ha spiegato Serena Vatalaro, Asset Manager di Nhood –. Abbiamo raccolto le opinioni dei clienti, delle associazioni e dei negozianti per capire di che cosa avessero veramente bisogno».

Il risultato è un primo piano riorganizzato e più luminoso, con negozi di abbigliamento, calzature, tecnologia e prodotti per la persona, accanto a una nuova area ristorazione di 1.500 metri quadrati, con proposte che spaziano dai fast food alla cucina italiana. Spazio anche ai giochi e alla realtà virtuale, allo sport e al benessere, con una palestra e 15 postazioni di coworking. La galleria commerciale è stata ampliata e sono state realizzate due nuove piazze interne, Piazza dell’Acqua e Piazza della Montagna, destinate a ospitare eventi e iniziative.

Il centro commerciale, che nel 2025 ha registrato circa sei milioni di visitatori, punta ora a raggiungere 7,7 milioni di presenze annue, con un incremento previsto del 30%. Le stime indicano inoltre una crescita del 20% del fatturato complessivo.

Il legame con il territorio: «La sfida è lavorare insieme»

A sottolineare il valore dell’intervento è stato Gilles André Ielo, sindaco di Rescaldina, che ha evidenziato come l’investimento rappresenti «un primo segnale della volontà di rimanere sul territorio». Il primo cittadino ha poi richiamato l’importanza del dialogo tra amministrazione, grande distribuzione e commercio di vicinato, in un mercato profondamente cambiato dall’e-commerce e dall’aumento dei costi per le attività commerciali.

«La sfida probabilmente oggi non è più tra commercio di vicinato e grande distribuzione – ha spiegato Ielo –. Bisogna incominciare a cambiare paradigma e a lavorare insieme». Un rapporto che negli anni si è tradotto anche in iniziative per la comunità. Il sindaco ha ricordato la messa a disposizione di alcuni spazi del centro commerciale per consentire alle società sportive di proseguire le attività durante l’indisponibilità degli impianti comunali, evitando così interruzioni per i ragazzi. A questo si aggiungono gli open day organizzati con AFOL, l’agenzia per la formazione e l’orientamento al lavoro, che hanno permesso di mettere in contatto cittadini e aziende del territorio.

Una collaborazione costruita nel tempo attraverso il confronto con l’amministrazione e gli uffici comunali, che per Ielo rappresenta la base per continuare a lavorare insieme, con benefici per il centro commerciale e per l’intera comunità.

Spettacoli, laboratori ed eventi gratuiti fino al 6 dicembre

Il rinnovamento sarà accompagnato da un calendario di eventi gratuiti dal 19 novembre al 6 dicembre, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e associazioni del territorio. Le iniziative si svolgeranno soprattutto nelle nuove Piazza dell’Acqua e Piazza della Montagna, che diventeranno luoghi di incontro e intrattenimento.

Ad aprire il programma saranno gli spettacoli di Liberi Di… Physical Theatre, tra performance itineranti, acrobazie aeree e coreografie sui tessuti e sui cerchi. Spazio anche alle realtà locali con gli appuntamenti “Il Cuore del territorio”, dedicati alle associazioni e alla comunità.

Il 28 e 29 novembre saranno invece protagonisti i bambini, con i laboratori “Water Lab” e “Vivi la Montagna”, questi ultimi realizzati in collaborazione con gli scout del territorio. In programma anche incontri con le nuove mascotte del centro commerciale, i cui nomi saranno scelti con il coinvolgimento dei visitatori. La festa conclusiva è prevista per domenica 6 dicembre, con un appuntamento nelle nuove piazze.