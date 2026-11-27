Incendio in un supermercato a Gallarate: struttura evacuata, nessun ferito
La sera di venerdì 27 novembre i vigili del fuoco sono intervenuti per un quadro elettrico in fiamme. Le squadre hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area
I vigili del fuoco sono intervenuti a Gallarate per un incendio in un supermercato la sera di venerdì 27 novembre. Le fiamme hanno coinvolto un quadro elettrico, il punto vendita è stato evacuato e non ci sono feriti.
L’allarme è scattato alle 18:30. Il rogo ha interessato un quadro elettrico collocato dentro un locale tecnico del supermercato. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un’autopompa e un’autobotte. Le squadre hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza tutta la zona.
Per precauzione, i soccorritori hanno fatto evacuare le persone presenti nel supermercato, in modo da poter lavorare in sicurezza. L’intervento si è concluso senza feriti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Marc Marquez annuncia il ritiro: a Valencia l'ultima gara in carriera
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.