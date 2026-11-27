Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

I vigili del fuoco sono intervenuti a Gallarate per un incendio in un supermercato la sera di venerdì 27 novembre. Le fiamme hanno coinvolto un quadro elettrico, il punto vendita è stato evacuato e non ci sono feriti.

L’allarme è scattato alle 18:30. Il rogo ha interessato un quadro elettrico collocato dentro un locale tecnico del supermercato. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un’autopompa e un’autobotte. Le squadre hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza tutta la zona.

Per precauzione, i soccorritori hanno fatto evacuare le persone presenti nel supermercato, in modo da poter lavorare in sicurezza. L’intervento si è concluso senza feriti.