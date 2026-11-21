Un incendio è scoppiato nella mattinata di sabato 21 novembre in una palazzina di via Lanz a Mendrisio, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di 17 persone. Due inquilini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dopo aver riportato una leggera intossicazione da fumo. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’allarme è scattato poco dopo le 8. In base a una prima ricostruzione, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano dello stabile, provocando la formazione di un denso fumo.

A titolo precauzionale è stata quindi disposta l’evacuazione temporanea delle 17 persone presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, affiancati dalla Polizia Città di Mendrisio, e i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e ad arieggiare i locali.

Presenti anche i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM), che hanno prestato assistenza a due inquilini. Entrambi sono stati sottoposti a controlli medici per una leggera intossicazione da fumo e successivamente trasportati in ambulanza all’ospedale per ulteriori verifiche.

Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e successivamente riaperta.