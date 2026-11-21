Foto di Davide G. Porro – Un incendio ha distrutto il tetto di una villetta in via Vigna a Rescaldina, nel pomeriggio di sabato 21 novembre. All’interno dell’abitazione si trovavano due coniugi che inizialmente non si erano accorti di quanto stava accadendo. A dare l’allarme è stato un vicino di casa he, entrato nell’abitazione e raggiunta la parte superiore della casa, si è accorto dell’incendio e ha immediatamente avvisato il padrone di casa, che ha avvisato i soccorsi. I due coniugi sono così riusciti a uscire insieme ai loro due cani, mettendosi in salvo prima che la situazione peggiorasse.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con tre autopompe e un’autoscala, insieme ai soccorritori sanitari, al personale medico e alle forze dell’ordine. Presente anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per la supervisione dell’intervento.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Tra le ipotesi da verificare ci sarebbero un problema legato al camino oppure ai pannelli solari presenti sull’abitazione. Le fiamme hanno provocato danni ingenti alla copertura della villetta, distruggendo il tetto.

L’intervento dei soccorritori è stato particolarmente complesso a causa delle dimensioni ridotte della strada, che hanno reso difficoltoso il passaggio dei mezzi di emergenza. Nonostante questo, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere rapidamente l’abitazione e ad avviare le operazioni di spegnimento.

Sul posto anche il sindaco di Rescaldina, Gilles Ielo, che ha sottolineato l’importanza della rapidità con cui è stato lanciato l’allarme. «Fortunatamente i due coniugi sono stati avvisati in tempo e sono riusciti a uscire dall’abitazione insieme ai loro cani, senza conseguenze per le persone. I Vigili del Fuoco si trovavano con me a meno di 800 metri e hanno immediatamente allertato la centrale, consentendo un intervento tempestivo. Ringrazio tutta la macchina dei soccorsi, che si è attivata in tempi molto rapidi, nonostante le difficoltà legate alla strada stretta».

La solidarietà dei vicini

Una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza, sarà necessario verificare l’agibilità dell’abitazione. È atteso un sopralluogo del tecnico comunale per valutare le condizioni dell’edificio e stabilire se i proprietari potranno rientrare in casa.

«Come amministrazione – dichiara Ielo – abbiamo dato subito la nostra disponibilità a trovare una sistemazione temporanea per i due coniugi, qualora l’abitazione dovesse risultare inagibile. Ma voglio sottolineare soprattutto la solidarietà dei vicini, che si sono subito attivati per offrire aiuto e accoglienza. È il valore della comunità di Rescaldina e della rete di vicinanza che si è creata intorno a queste persone».