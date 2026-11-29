Incidente alla diga di Creva a Luino, soccorsi cinque ragazzi
Lo scontro tra due auto è avvenuto questa mattina, domenica 29 novembre, intorno alle 7.30 in via Filippo Turati. Nella notte incidente con ferito a Tradate
Incidente stradale nella primissima mattina di oggi, domenica 29 novembre, a Luino, nella zona della diga di Creva. Intorno alle 7.33, due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro lungo via Filippo Turati, all’altezza del civico 88.
Cinque le persone coinvolte, quattro ragazzi (tutti maschi) uomini di età compresa tra i 18 e i 20 anni e un altro ragazzo di 29 anni.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’ambulanza della Croce Rossa di Luino e un’automedica. Allertati anche i vigili del fuoco di Varese per la messa in sicurezza e i carabinieri di Luino, per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
Dopo le prime valutazioni sul posto, uno dei coinvolti è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Luino, non è grave.
Fuori strada a Tradate
Un altro incidente si è verificato nella notte a Tradate, intorno alle 5.02, in via Monte Grappa, all’altezza del civico 87. Una donna di 56 anni è rimasta coinvolta in un incidente, l’auto è finita fuori strada ed è finita contro un ostacolo. Sul posto sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco di Varese, oltre ai soccorritori.
La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese, è ferita ma non in pericolo di vita.
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