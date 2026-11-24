Un automobilista di 45 anni è rimasto ferito in maniera seria – anche se non versa in pericolo di vita – in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 del mattino di martedì 24 novembre sull’autostrada A8 dei Laghi.

Secondo fonti sanitarie, la carambola non ha coinvolto altri veicoli. La vettura condotta dall’uomo è andata a sbattere all’altezza di Gallarate, non lontano dall’innesto con la Pedemontana A36.

Sul luogo dell’incidente sono giunti soccorritori del 118 con l’automedica di stanza a Varese e un’ambulanza proveniente da Gallarate. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 45enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano dove è attualmente ricoverato.

Visto l’orario, precedente al classico flusso dei pendolari, non si segnalano particolari problemi legati alla circolazione. Per mettere in sicurezza la zona sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.