Incidente all’alba in autostrada a Gallarate, ferito un uomo di 45 anni
L'incidente intorno alle 5 di martedì mattina tra la A8 e l'innesto con la Pedemontana. La persona coinvolta è ricoverata a Legnano
Un automobilista di 45 anni è rimasto ferito in maniera seria – anche se non versa in pericolo di vita – in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 del mattino di martedì 24 novembre sull’autostrada A8 dei Laghi.
Secondo fonti sanitarie, la carambola non ha coinvolto altri veicoli. La vettura condotta dall’uomo è andata a sbattere all’altezza di Gallarate, non lontano dall’innesto con la Pedemontana A36.
Sul luogo dell’incidente sono giunti soccorritori del 118 con l’automedica di stanza a Varese e un’ambulanza proveniente da Gallarate. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 45enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano dove è attualmente ricoverato.
Visto l’orario, precedente al classico flusso dei pendolari, non si segnalano particolari problemi legati alla circolazione. Per mettere in sicurezza la zona sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.
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