Incidente in superstrada di Malpensa, cinque persone coinvolte
Impegnate tre ambulanze, automedica e vigili del fuoco. Soccorse anche due bambine
Incidente stradale in superstrada di Malpensa, sul curvone di Busto Arsizio: è avvenuto alle 20 sulla carreggiata direzione A8, si sono scontrati due veicoli.
Il 118 è intervenuto con tre ambulanze da Gallarate e Busto (due), oltre all’automedica e a una squadra di vigili del fuoco da Busto.
Risultano coinvolte cinque persone. Nessuna di loro è in immediato pericolo di vita. Si tratta di una ragazza di 29 anni, una donna di 39, un uomo di 38 e due bambine di 4 e 8 anni.
I feriti sono stati smistati tra l’ospedale di Busto e la Mater Domini di Castellanza.
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