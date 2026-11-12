Incidente in superstrada di Malpensa, cinque persone coinvolte

Incidente stradale in superstrada di Malpensa, sul curvone di Busto Arsizio: è avvenuto alle 20 sulla carreggiata direzione A8, si sono scontrati due veicoli.

Il 118 è intervenuto con tre ambulanze da Gallarate e Busto (due), oltre all’automedica e a una squadra di vigili del fuoco da Busto.

Risultano coinvolte cinque persone. Nessuna di loro è in immediato pericolo di vita. Si tratta di una ragazza di 29 anni, una donna di 39, un uomo di 38 e due bambine di 4 e 8 anni.

I feriti sono stati smistati tra l’ospedale di Busto e la Mater Domini di Castellanza.