Incidente in via Milazzo a Busto Arsizio, anziana in gravi condizioni
La donna è stata travolta mentre si muoveva in bicicletta, è rimasta incastrata sotto il veicolo. Attivato l'elisoccorso
Grave incidente stradale con ciclista investita a Busto Arsizio: una donna di 79 anni è finita in ospedale in “codice rosso”, vale a dire in pericolo di vita.
È avvenuto alle 16.30 in via Milazzo, a ridosso dell’incrocio con viale Pirandello, quartiere Sant’Edoardo. Sul posto il 112 ha inviato una squadra dei vigili del fuoco, ambulanza, automedica e un mezzo dell’elisoccorso. I vigili del fuoco sono intervenuto perché l’anziana era rimasta incastrata sotto all’auto.
Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: stabilizzata sul posto, l’anziana signora è stata trasferita dall’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, è arrivata lì alle 17.20 in “codice rosso”.
Sul posto la Polizia Locale di Busto per i rilievi dell’incidente. Il traffico è rimasto rallentato fino alle 18.00 circa.
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