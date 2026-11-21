Incidente nella notte a Vergiate, quattro giovani coinvolti: interviene anche l’elisoccorso
L'incidente è avvenuto poco dopo l'una in via Golasecca. Sul posto numerosi mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri
Incidente stradale nella notte a Vergiate, dove un’automobile con a bordo quattro giovani è finita contro un albero in via Golasecca. L’allarme è scattato poco dopo l’una e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui anche l’elisoccorso.
A bordo della vettura si trovavano quattro giovani di 17, 18, 21 e 23 anni, tra cui due ragazze di 17 e 18 anni. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno all’1.30.
Gli operatori del comando di Varese, intervenuti con un’autopompa, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso ai quattro occupanti.
La centrale operativa di AREU ha disposto l’invio di tre ambulanze, un’automedica, un mezzo infermieristico e dell’elisoccorso decollato da Como. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
Tutti e quattro i giovani sono stati soccorsi e successivamente trasportati in ospedale in codice giallo, utilizzando le tre ambulanze e l’elisoccorso. I feriti sono stati indirizzati al San Gerardo di Monza, all’ospedale di Circolo di Varese e all’ospedale di Gallarate.
Restano da chiarire le cause dell’incidente e le circostanze che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’automobile, finita contro l’albero.
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