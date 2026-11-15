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Incidente nella notte sull’autostrada A8 tra Solbiate e Castronno, otto persone coinvolte

È avvenuto tra Solbiate e Castronno, mobilitati diversi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Tre persone ricoverate in ospedale

ambulanza notte

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A8. Poco prima delle due di notte, un veicolo è finito contro un ostacolo nel tratto tra Solbiate e Castronno.

Otto le persone coinvolte e soccorse da 118 e vigili del fuoco (foto d’archivio).
Cinque giovani tra i 28 e i 30 anni — nello specifico due donne di 28 e 29 anni, due uomini di 28 anni e una quinta persona di 30 anni — oltre ad altri tre occupanti la cui età non è stata ancora registrata.

L’allarme è scattato in codice rosso e ha richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute tre ambulanze (di Croce Rossa di Busto Arsizio, Croce Rossa di Gallarate e SOS Carnago) insieme a un’automedica di Varese. Per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi del caso sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco con una squadra inviata da Varese e gli agenti della Polizia Stradale.

Il bilancio sanitario registra il trasporto di quattro feriti in pronto soccorso verso le 3.30
Tre persone in codice giallo (media gravità, con ferite o traumi seri ma non in pericolo di vita) sono state trasferite rispettivamente agli ospedali di Gallarate, al Circolo di Varese e a Legnano.

Gli altri incidenti nella notte

Pochi minuti dopo vigili del fuoco e 118 sono stati chiamati anche a Cantello per un incidente con ribaltamento, per fortuna senza conseguenze. Appena dopo mezzanotte invece l’allarme era stato a Besano, per un incidente in via 24 maggio (una 22enne in “codice verde”).

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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