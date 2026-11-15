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Incidente sulla A8, auto si ribalta tra Besnate e Sesto Calende: ferito un 60enne

L'incidente è avvenuto domenica mattina lungo l'autostrada in direzione A26. L'automobilista è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese

ambulanza angera VIGILI DEL FUOCO incidente

Incidente stradale con ribaltamento nella mattinata di domenica 15 novembre lungo l’autostrada A8, nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate, in direzione A26.

L’allarme è scattato poco prima delle 11,20. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola persona, un uomo di 60 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e il supporto dell’auto medica, oltre ai vigili del fuoco di Varese.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. 

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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