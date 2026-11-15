Incidente sulla A8, auto si ribalta tra Besnate e Sesto Calende: ferito un 60enne
L'incidente è avvenuto domenica mattina lungo l'autostrada in direzione A26. L'automobilista è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese
Incidente stradale con ribaltamento nella mattinata di domenica 15 novembre lungo l’autostrada A8, nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate, in direzione A26.
L’allarme è scattato poco prima delle 11,20. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola persona, un uomo di 60 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e il supporto dell’auto medica, oltre ai vigili del fuoco di Varese.
Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.