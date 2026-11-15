Incidente sulla A8, auto si ribalta tra Besnate e Sesto Calende: ferito un 60enne

Incidente stradale con ribaltamento nella mattinata di domenica 15 novembre lungo l’autostrada A8, nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate, in direzione A26.

L’allarme è scattato poco prima delle 11,20. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola persona, un uomo di 60 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e il supporto dell’auto medica, oltre ai vigili del fuoco di Varese.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.